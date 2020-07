Antonia Dell'Atte cuenta todo lo que tienen que hacerle después de que una sombrilla le haya destrozado la cara.

La italiana. Sin embargo, en lugar de llorar por el drama que está viviendo, ellay ve en lo ocurrido. Así lo ha contado ella misma en 'Sálvame' donde, por teléfono, ha dadodespués de que, a causa de un golpe de viento,, mientras disfrutaba de una jornada de playa en su Italia natal.

A la italiana, que ha mostrado en redes sociales cómo ha quedado su rostro, le queda aún un largo camino por delante para solucionar el grave desastre que la sombrilla voladora ha causado en su cara. Tras el impacto, Antonia fue trasladada de inmediato al hospital donde le cosieron con 80 puntos de sutura. Pero esto no ha sido suficiente, ya que los destrozos en su rostro son tan grandes que la italiana tendrá que pasar por quirófano para ser operada.



La ex de Lequio ha explicado por teléfono en 'Sálvame' que tiene que someterse a “la reconstrucción de mi mandíbula, de mis dientes y de mis labios”. Todo un suplicio es lo que espera aún a Antonia en el hospital pero ella no lo ve así sino como una oportunidad “para un nuevo renacimiento, más fuerte que antes”.

A la que fuera musa de Armani parece no preocuparle que su bello rostro con el que triunfó como modelo ya no vuelva a ser el mismo. Y es que ha decidido tirar de optimismo y refugiarse en la religión. “Yo creo en los milagros, creo en Dios y Dios me ama. La vida es maravillosa. Vamos a sobrevivir a todo”, ha declarado.

Además, Antonia Dell'Atte cuenta con el apoyo incondicional de Clemente, el hijo que tuvo con Alessandro Lequio. El joven, que está en pleno duelo por la reciente muerte de su hermano Aless, ha mandado un mensaje a su madre a través de Instagram. “Terrible accidente pero nadie puede contigo! Regresarás más fuerte que nunca”, escribe Clemente. “Estoy viva y esto se llama milagro. Pasará y será un verdadero cambio radical. Sabes que siempre pienso en positivo”, respondía la modelo a su hijo.

“Como puede cambiar tu vida de un día para otro... pero una mano desde arriba que me quiere desvío la sombrilla ⛱ ⛱⛱ que me vino como un misil por un tornado”, así relataba Antonia en su perfil de Instagram cómo había ocurrido inesperado accidente playero. En la publicación se puede ver a la ex de Lequio en un vídeo instantes antes del momento fatídico diciendo “qué maravilla que somos nosotros los seres mortales”.





