¿Hay vida después de 'Sálvame'? Los colaboradores del programa más exitoso de las tardes de Mediaset han demostrado una y otra vez que sí: Terelu Campos se fue para no volver, y no le ha ido nada mal actuando para Los Javis y colaborando en otros programas de la cadena; a Paz Padilla le va divinamente actuando y como jueza de 'talent shows' y Jorge Javier Vázquez ha triunfado en el teatro (y en septiembre volverá con 'Desmontando a Séneca'). Ahora, sin embargo, es otro colaborador el que saca el pie del tiesto de Telecinco ¡para dedicarse a un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con la tele! Y ese es Kiko Hernández.



Al ex gran hermano siempre le ha picado el gusanillo de la actuación, y esta vez, después de su papel en la película 'El Ídolo', ha decidido convertirse al teatro. Sí, sí, como lo leéis: Kiko Hernández se subirá a las tablas por primera vez... y, por lo que parece, ¡podría hasta cantar! Así se desprende de su última publicación de Instagram, en la que le hemos visto en un estudio de grabación dándolo todo.

La obra llegará al teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz (Madrid) el próximo 5 de febrero de 2021, y además de poder ver el cartel de 'Distinto' más abajo, la sinopsis ya promete: "Alejandro es un triunfador, ha conseguido todo lo que cualquier persona con 43 años pueda desear. Profesionalmente es el productor más importante del país, todo el mundo aspira a trabajar o colaborar con él, es aclamado, aplaudido y hasta deseado. En lo personal su triunfo no ha sido menor, está casado con una mujer maravillosa de la que está profundamente enamorado, sigue teniendo los mismos amigos desde la infancia y hasta de su suegro un exmilitar de altísima graduación ha conseguido el respeto, admiración y cariño... nada puede romper un mundo tan perfecto…", escriben, pero siempre hay un 'pero', y ese será precisamente el nudo de la obra.

Las entradas ya están disponibles a partir de 15 euros a pesar de quedar más de medio año para su estreno, pero todo es poco para apoyar a Kiko. ¿Irás a verle?

