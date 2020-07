Adara Molinero se muda con su hijo a Madrid.

La ganadora de 'GH VIP 7' ha empezado una relación con Rodri, su compañero de 'GH 17'.

Adara Molinero no pasa por su mejor momento. Y no lo decimos por su última entrevista en 'Sábado Deluxe', donde se reencontró con su ex con Gianmarco Onestini. La ganadora de 'GH VIP 7', que se mudó a Madrid desde Mallorca con su hijo Martín hace poco, se ha llevado una desagradable sorpresa nada más entrar en su nuevo hogar. Y es que, a pesar de que su idea era mudarse a su nuevo pisito inmediatamente, hay algo que se lo impide. Una información que ella misma ha querido compartir, entre lágrimas, con todos sus seguidores de Instagram. Eso sí, estamos seguros que contará con la ayuda de su nuevo 'churri', Rodri, de 'GH 17'.

"A ver cómo os cuento esto. De verdad, estoy fatal. Fui a ver mi piso hace unas semanas y, cuando fui a verlo, obviamente, solamente vi la cocina que tenía, la cantidad de habitaciones y el salón", comenzó contando Adara. Pero, no todo quedó ahí: "Cuál es mi sorpresa cuando, al llegar, me encuentro con que todos los grifos tienen fugas de agua, la caldera no tiene contador, el timbre está roto y hay un montón de cosas rotas", aseguró, totalmente destrozada. Vamos que Molinero está viviendo su particular 'Esta casa es un ruina'.

En ese momento, ha sido cuando la madrileña ha mostrado su máxima preocupación: "Tengo un hijo pequeño, llevo tres semanas ya, he pagado y no sé cómo pueden hacer estas cosas con las personas", contó. Y es que la hija de Elena Rodríguez afirmó que los dueños de la casa no le cogen el teléfono.

El nuevo piso de la ganadora de 'GH VIP' tiene unos 90 metros cuadrados y está situado a las afueras de Madrid, muy cerca de la casa de Rodri, su nueva pareja.

