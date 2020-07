Álex Bueno desvela el verdadero motivo de su ruptura con Fiama.

El ex concursante de 'La isla de las tentaciones' pone a parir a su ex y ensalza a Natalia, su novia actual.

“Fiama es una niña caprichosa”, opina el ahora influencer.

Durante su paso por el exitoso reality 'La isla de las tentaciones' lo vimos llorar más de una vez y más de dos al ver a la que entonces era su chica, Fiama, tonteando más de la cuenta con otro hombre. Con el paso del tiempo, las lágrimas de Álex Bueno se han transformado en fuerza y por eso ahora es capaz de hablar sin tapujos contando todo lo que opina realmente de Fiama a quien conoció en 'Mujeres y hombres y viceversa'. A Álex Bueno se le ha soltado la lengua durante una entrevista en el canal Mtmad y ha decidido contar toda la verdad sobre Fiama, incluido el verdadero motivo por el que rompieron al salir del programa.

Vale lo suyo no parecía una relación 100% estable ni mucho menos pero eso sí de la isla salieron juntitos. ¿Qué pasó entonces después para que rompieran? “La cosa se torció mucho porque hubo una tercera persona muy allegada a Fiama que se metió en la relación”, confiesa ahora Álex Bueno. Pero no solo eso, sino que al influencer solo le hizo falta un poco de tiempo para que cambiara su opinión sobre la que creía era el amor de su vida y viera que la suya “era una relación tóxica.”

“Con el tiempo me di cuenta del tipo de persona que era, una niña caprichosa, si no tiene lo que quiere entra en colera” dice sin tapujos Álex. Pero además tiene muy clara otra cosita y es que “Fiama miente por quedar bien”. Desde luego nada tiene que ver su opinión actual con el pasado cuando el ex tronista estaba loco por su ex. “Tenía a Fiama en un pedestal y la idealicé demasiado”, confiesa.

Además, Álex ha hablado también sobre la relación entre Fiama y Rubén. “Sé que con Rubén se lleva muy bien y que hay una amistad más sincera por parte de Rubén y que Fiama con todo lo que sea televisivo se va a llevar bien”, explica. Y es que Bueno acusa a su ex pareja de que le gusta demasiado la fama. “Fiama por tele es capaz de todo”, dice explicando que por eso ella ni siquiera desmintió los rumores de que estaba con Rubén.

Pero oye que a pesar de sus palabras, parece que el chico sí ha pasado página porque está in love total de Natalia. Tanto que ha pasado el confinamiento con ella y ¡sus suegros! “Natalia me aporta seguridad, apoyo, no me culpabiliza de todo, intenta mejorar. Yo necesitaba conocer lo que es una relación sana de pareja donde no todo son discusiones”, dice Álex sobre su actual novia.





