El arrepentimiento de Rafa Mora con su novia que le perseguirá toda la vida

Aunque todos podamos pensar que Rafa Mora es un triunfador a día de hoy, la procesión va por dentro, y este miércoles pudimos comprobarlo con sus declaraciones en 'Sálvame'. El joven valenciano acaba de aprobar la Selectividad y podrá estudiar lo que siempre quiso, Periodismo, a sus 37 años. Su carrera televisiva ha sido meteórica desde que le conociéramos en 'MYHYV', pasara por realities como 'Supervivientes' y acabara trabajando como colaborador habitual en las tardes de Telecinco. Ahora, su gran proyecto personal era lanzar a su novia al estrellato con 'La casa fuerte'... pero hay algo que no le está convenciendo.

Rafa confesó en 'Sálvame' estar arrepentido de haber animado a su novia a participar en el reality, y es que ve que ella, por su personalidad, no pinta nada entre personajes como Labrador, María Jesús Ruiz, Oriana o Maite Galdeano: "Los demás la ven como una extraterrestre", confesó. "Ella va sola y en el programa se premia mucho la pareja, porque es un programa por parejas", añadió, para terminar diciendo que no la acaba de ver en este formato porque "es una chica muy educada, con estudios, y ella no se va a pelear con nadie".

Probablemente este arrepentimiento le acompañe toda la vida, e incluso le preocupa que Macarena salga y le eche en cara que participó porque él se lo propuso, pero aunque Rafa la ve sufrir, sus compañeros en seguida le echaron un capote y le dijeron que la veían estupendamente, que no siempre gana el más peleón (como Jorge en 'Supervivientes 2020'), y que si tenía algún problema con alguien, siempre conseguía salir airosa. De momento, a Macarena no se le está dando nada mal, pero ¿crees que Rafa lleva razón?

