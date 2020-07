Paco Porras ya está en casa. Según ha contado el programa 'Sálvame', el humorista ha pasado dos días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Gregorio Marañón de Madrid después de sufrir un infarto. El vidente se hizo muy conocido a finales de los 90 por leer el futuro en las frutas y verduras y su amistad con Tamara, ahora Yurena, y Loli Álvarez.

El pasado 7 de julio, tras la triste noticia del fallecimiento del compositor Enio Morricone con quien aseguraba mantener una buena amistad, se despierta con un dolor en el pecho y baja al bar de abajo de su casa para pedir ayuda. Le trasladaron de urgencia al hospital donde fue ingresado en estado grave. Tuvo que ser intervenido de urgencia y le han puesto un catéter. Desde entonces, estuvo en la UCI y, aunque, en las primeras horas tras su ingreso, su estado de salud era bastante preocupante su estabilidad ha hecho que ya haya recibido el alta.

Gtres

Es su buen amigo, Tony Genil, ha estados muy pendiente de su salud ya que el vidente no mantiene contacto con su familia desde el fallecimiento de su madre hace ya 14 años como él mismo explicó en una de sus visitas a 'Sábado Deluxe'. El vidente aseguraba, el pasado año, que "me he quedado solo y paralítico" tras las secuelas que sufrió en el rodaje de una película con Javier Cárdenas .

