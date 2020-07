Kiko Jiménez y Sofía Suescun han recibido una muy mala noticia a su regreso de unas idílicas vacaciones en Ibiza. Recién aterrizados en Madrid, el colaborador puso rumbo al plató de 'Sálvame' porque era el elegido para cocinar con Rafa Mora en 'La última cena' y debía ir a hacer la compra mientras que la ganadora de 'Supervivientes' acudía a su domicilio en Madrid. Cuando Sofía llegó a su ático, se encontró con una desagradable sorpresa: los amigos de los ajeno habían entrado en su vivienda y la habían destrozado. En pleno ataque de nervios, Sofía llamaba a Kiko que se encontraba en el mercado haciendo la compra con Rafa Mora y le explicaba lo ocurrido.

"Me ha llamado Sofía para contarme que han robado en casa, está todo roto, todo tirado, se han llevado todo de su casa. Ella está con un ataque de ansiedad", decía Jiménez muy alterado y asegurando que, aunque entendía que estaba trabajando, estaba desconcentrado. "Se han llevado el coche, dinero, no aparecen los gatos que Sofía tiene 4. Ella está con la policía y una vecina, han hecho un agujero en el baño. Ella me está llamando, está muy agobiada, tiene 24 años, ha estado amueblando la casa hasta hace poco y yo quiero estar con ella", aseguraba entre lágrimas. "Los perros estaban

Telecinco

Belén Esteban se solidarizaba con Kiko y entendía su preocupación. "Me entraron en mi casa cuando estaba de vacaciones en Miami y me la destrozaron. Mi hermano me dijo que si hubiera visto cómo la dejaron no habría querido volver. Declaré más de cuatro horas con la policía. Desde entonces no tengo nada de valor en casa", contó.

Kiko explicó que no tenían alarma pero sí seguro y que la policía les había dicho que el coche podía haber sido ya localizado. "Es la impotencia, me siento impotente", decía entre lágrimas. La dirección del programa le ha dejado marcharse a casa a acompañar a Sofía y Rafa Mora se ha quedado haciendo la compra.

Ya desde su casa, Kiko ha conectado de nuevo con 'Sálvame' para contar cómo estaban tras el percance. "La casa está destrozada. Ya han aparecido tres gatos. Está todo muy revuelto, los falsos techos rotos... Está la policía judicial tomando huellas. Parece que han entrado por el ático, la terraza. Se han llevado ropa y zapatos de valor y una caja de gafas de sol. Varios vecinos vieron salir el coche e iban dos personas. El coche ha aparecido en un pueblo a 25 minutos de aquí" contó Kiko tras visitar la casa. "Sofía echa en falta sus zapatos de marca, hay cosas que se han roto y le teníamos cariño. También dinero en metálico", contó.

