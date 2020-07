María Pombo sufre esclerosis múltiple.

La 'influencer' está esperando su primer hijo junto a Pablo Castellano, su marido.

María Pombo nos sorprendía hace unos meses confirmando en su Instagram que está embarazada de su primer hijo junto a Pablo Castellano, su marido. Tras dar la bonita noticia, la 'influencer' desapareció de las redes, preocupando enormemente a su millón y medio de 'followers' en Instagram. Tiempo después, regresó para confesar que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, al igual que a su madre. A pesar de este duro varapalo, la 'instagramer' siempre se ha mostrado muy optimista. De hecho, ha sido ella misma, a través de sus redes sociales, la que ha querido explicar cómo ha ido el primer día de tratamiento.



Aunque pensaba que los dolores del tratamiento iban a ser muy duros, la joven se mostró optimista. “Muy contenta porque creía que me iba a doler muchísimo. Iba atacada, encima el aparato con el que me tenía que poner la inyección es gigante… pero luego la aguja era súper finita y ni me he enterado… Y eso que yo soy súper exagerada con los dolores. Estoy muy feliz. Me lo tengo que poner cada 15 días”, comentó.

“Lo único que puede haber es que me salga una pequeña reacción alérgica en la pierna, que sería una manchita roja y con puntitos…Eso y que, a lo mejor, a los dos días me puede dar un poquito de fiebre. Pero nada, Paracetamol y para delante. Esto es en el peor de los casos. A lo mejor ni me sale la mancha ni me encuentro mal”, añadió.

Además, ha tomado una decisión muy importante. “He decidido que os voy a ir contando un poco el proceso de cómo me voy encontrando, de la medicación, y todas esas cosas de la enfermedad en general, porque me da la sensación desde que lo conté que hay mucho desconocimiento y mucho miedo a la enfermedad porque escuchamos normalmente los casos muy muy graves”, apuntaba. Una noticia muy buena que ayuda a dar visibilidad a esta enfermedad.

Su verdadero objetivo es contagiar a todos ellos de una actitud positiva: “Al final es una enfermedad y, aunque hay que tenerle respeto y es preferible no tenerla, vamos a ver la cara buena y el lado positivo… En mí vais a ver que sigo viviendo mi vida con total normalidad, como si no me hubieran dicho que tengo esclerosis. Lo único que voy a estar dependiendo de una medicación. Y espero que siga siendo así muchos años”.

