He aquí una nueva entrega de lo que más nos gusta en esta vida, ese ranking de horrores que nos vuelve loc@s y nos alegra el fin de semana. Y es que el recopilatorio de gestos, poses y 'tierra trágame' de los famosos nos dan para un ratito de risas y de críticas así en plan buen rollete, por supuesto. Os traemos un variadito de personajes del otro lado del charco porque nuestros personajes patrios están más desaparecidos por culpa de la 'nueva normalidad'. Eso sí, a la hora de elegir al número1 de este ranking lo hemos tenido muy fácil. Nuestra corona del horror semanal se la lleva ¡Brigitte Nielsen! ¿Qué hace la ex de Sylvester Stallone con esas pintas y ese gesto a las puertas de su casa de California? Sigue leyendo y te damos algunas pistas.

Katy Perry, con chanclas, almohada y a lo loco

La cara de la mujer de atrás es la que pones cuando te encuentras en el aeropuerto con la estrella de la que llevas años siendo fan y hasta tú cuidas mejor tu imagen. ¡A Katy Perry se le está yendo de las manos lo de ir cómoda!

Hayden Christensen, como un niño

Tras pilotar naves espaciales y luchar con espada láser como Anakin en ‘Star wars’, ¿de verdad pretendía Hayden Christensen que un tobogán hinchable fuera a impresionarle? Le falta sacarse el móvil del bolsillo y ponerse a mandar whatsApps a la peña.

Máxima de Holanda ¿y esto qué es lo que es?

Encaja la cara, ‘reina’ (esto es literal), y simula que sabes qué es esa cosa que te han regalado, que te gusta mucho y que le vas a hacer un hueco en palacio. Venga, Máxima de Holanda, que te lo dan con ilusión.

Keira, Suki, Gugu y Keeley, de risas con las amigas

¿De qué se ríen Gugu Mbatha-Raw, Keeley Hawes y Suki Waterhouse? Creemos que de las sandalias de Keira Knightley, que optó por aquello de ‘si no puedes con tu enemigo...’ y decidió reírles la gracia. La verdad es que esos zapatones con ese diseño...

Brigitte Nielsen nos deja sin palabras

Exactamente, ¿qué es lo que creéis que hace la ex de Sylvester Stallone?

a) Ésta es su versión de los abrazos en la ‘nueva normalidad’.

b) Se vio unos tutoriales de Taichí en YouTube y la pobre se cree que está en nivel experto.

c) Ha recuperado su antigua ‘pasión’ por los brindis...

d) Ha descubierto la coreografía de 'El baile del gorila' y está 'on fire'.

