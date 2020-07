Macarena, obligada a quedarse en 'La Casa Fuerte': Rafa Mora confiesa qué le impide irse

Entrar en un reality es un arma de doble filo: si llegas hasta el final, te cubre la gloria, pero el camino hasta ese momento se hace duro. Eterno. De hecho, no son pocas las personas que han decidido caerse del casting a mitad de camino, y lo hemos visto en 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' en numerosas ocasiones, y más veces aún hemos visto los amagos de abandono. Muchas veces sólo se han quedado en eso, en amagos, pero hay quienes han llevado su desesperación hasta el final y han decidido dejar el concurso para evitar volverse locos... y la última podría ser Macarena, la novia de Rafa Mora.

Telecinco

La joven ha tenido ya más de un enfrentamiento en 'La casa fuerte', e incluso un ataque de nervios que la dejó trastocada por una pelea con Oriana Marzoli. Macarena no está a gusto en el concurso, y probablemente está deseando marcharse... pero no puede. ¿Qué la retiene en el concurso? Rafa Mora ha dado las explicaciones, y es que, al ver sufrir a su novia en un entorno en el que no está acostumbrada a las descalificaciones gratuitas y las broncas continuas, se ha visto tentado a sacarla de allí, pero la razón por la que no lo hace es sencilla: la elevada multa económica.

Telecinco

"Macarena no se ha ido por la indemnización, que empieza por 'cien' y termina por 'mil'", dijo el colaborador. "Yo conozco a Macarena y con ese ataque de ansiedad, si no fuera por esa cantidad, yo voy y la saco. Si fueran 20.000 euros, los pagaba yo y la sacaba", aseguró Rafa, que cada día está más arrepentido de haber animado a su novia a participar y hacerse, así, un hueco en la tele.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La vida le sonríe

Este verano a Rafa Mora le está saliendo redondo: su chica está ganando dinero en la tele, él es ya un asiduo en 'Sálvame' y no para de trabajar, y además ha aprobado la Selectividad y ya está matriculado para el próximo curso en la carrera de sus sueños: Periodismo. Aunque, eso sí, se lo va a tomar con calma: "He cogido 5 asignaturas: 3 para el primer cuatrimestre y 2 para el segundo. Si veo que voy sobrado, ya cojo más", adelantó, y añadió: "El primer año en total son 10 asignaturas, pero quiero esperar a ver cómo voy. Si amplío, ya iría a curso por año". ¿Lo conseguirá?

Special Summer Bañador bandeau Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Mono de punto Cortefiel 69,99 € - 24,99 € COMPRAR Pantalón culotte Adolfo Domínguez 108 € - 49 € COMPRAR Bikini triángulo ETAM Sujetador ( 29,99 € - 19,99 €) COMPRAR



Braguita ( 16,99 € - 9,99 €) COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.