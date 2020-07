A pesar de que ya son 'exes', la relación de Fiama y Álex Bueno no puede ir peor. Cuando una pareja rompe, sólo hay tres opciones, aunque sólo recomendables las dos primeras: o llevarse bien, o no llevarse... o llevarse a matar, y no siguiendo nuestro consejo, la ex pareja de 'La isla de las tentaciones' ha elegido la última de la lista. Aunque ella ya hace su vida y él tiene incluso una nueva novia, parece que lo de pasar el uno del otro todavía les cuesta, y si este jueves era Álex el que despotricaba contra Fiama, ahora ha sido ella la que ha tomado el testigo y le ha puesto VERDE...

Por sus palabras, parece que Álex no guarda ningún buen recuerdo: calificó su relación de tóxica, llamó "niña caprichosa" a su ex y dijo que por televisión era capaz de lo que fuera... así que Fiama se la ha devuelto con la misma moneda a través de Instagram: "Mi colega el Bueno ahora resulta que da unas declaraciones diciendo que soy una niña caprichosa y mentirosa. Ya se vio que el único mentiroso y lágrimas de cocodrilo eras tú, eso lo primero", ha dicho bastante enfadada.

"Deja de hablar de mí, que tienes novia. Hace un año que lo dejamos y no creo que a tu piba le haga gracia que cada dos por tres me tengas que nombrar", le ha dicho, y no se ha quedado corta con el 'zasca' en forma de acusación que le ha lanzado sobre unos posibles problemas con Hacienda.

