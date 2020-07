Después de una primavera para olvidar con una pandemia de por medio, con la llegada del buen tiempo ha llegado el momento de relajarse y poner la mente en blanco en las vacaciones. Todos estamos deseando salir de nuestras casas y respirar aires nuevos, y nuestros famosos no son menos. Muchos han optado por la montaña, pero la mayoría siguen fieles a sus destinos de arena, sol y mar. De hecho, con el calor que ya aprieta ha empezado el desfile de bañadores y bikinis por las playas... y muchas de nuestras celebs ya está luciendo tipazo.

Precisamente con uno de ellos nos hemos quedado flipando cuando cotilleábamos Instagrams: unas nalgas bien puestas, una espalda tonificada, unas piernas torneadas en gimnasio y una melena rubia que gira cuellos. Es más, nos hemos tenido que fijar bien en quién era, porque casi no dábamos crédito: ¿qué famosa se esconde detrás de ese cuerpazo?

Las pistas están ahí: guapa a rabiar, ex concursante de 'Gran Hermano VIP', ex mujer de uno de los colaboradores de televisión más famosos de España, una hija influencer en común con él... ¿Ya lo has adivinado? Sí: ¡es Makoke! Cada año, la empresaria se supera más, y es que si el verano pasado ya alucinamos con los abdominales que tiene a sus 50 años, este nos ha dejado deleitarnos con una impresionante retaguardia. ¡Ole por las mujeres 'maduritas' que demuestran que con dedicación y esfuerzo, los 50 no tienen por qué pesar!

