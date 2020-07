La crispación política se ha trasladado a los platós de Telecinco. Mítica es ya la bronca entre Jorge Javier Vázquez y Antonio Montero, en la que el conductor de ‘Sálvame’ soltó: “Este es un programa de rojos y maricones”. Fue en mayo pasado. Hace unos días, ambos volvieron a enzarzarse en otra pelea y el presentador se dirigió al colaborador con un “fascismo es igual a Vox”. A lo que éste contestó: “Fascismo eres tú”. Y tampoco se puede olvidar su enfrentamiento por motivos políticos con Belén Esteban después de que ésta criticara la gestión del Gobierno durante la pandemia.

Ahora, el presentador ha revelado un hecho que puede estar relacionado con todo eso y que le ha sucedido hace poco: “El 1 y el 3 de mayo tuve que ir a la Policía a denunciar unos vídeos en los que me asesinaban con una escopeta. Se me veía tirado en el suelo y salía una multitud aplaudiendo con la bandera española”. Antonio Montero, por su parte, dijo haber visto las imágenes, y que le parecían “del todo reprobables”. Lo que no ha comentado Jorge Javier es cuál ha sido la resolución de la doble denuncia.

Su última bronca

La 'nueva normalidad' ha traído a un Jorge Javier más 'peleón' que nunca. Su confesión llega después de que haya hecho las paces (al menos, oficialmente) con Belén Esteban, cuya entrevista en ‘Sábado Deluxe’ abandonó cuando ésta realizó un monólogo contra la actuación del Gobierno ante el coronavirus. Una pelea comentada en redes, donde algunos incluso insultaban al presentador de Telecinco. Eso sí, Belén y Jorge Javier ya han retomado su amistad y han hecho las paces.

Otros VIPs en el punto de mira

Jorge Javier no ha sido el único que ha recibido acoso y amenazas por parte de perturbados: muchos famosos han tenido incluso que denunciar, y estos son algunos de ellos.

Paco González

Agencias

Obsesionada con el periodista deportivo Paco González, Lorena Gallego (en la foto con él, cuando fue a verle a la radio) intentó matar a la esposa e hija de éste, en 2014. Ahora está internada en un centro psiquiátrico penitenciario con una condena de 20 años.

Susanna Griso

Agencias

“En la época de informativos me llamaba y, como no había móviles, me colapsaba el teléfono. Me ponía música y me decía que quería hablar”, ha contado la presentadora de ‘Espejo público’ sobre su acosador.

Dafne Fernández

Agencias

En ‘Mi casa es la tuya’, el programa de Bertín Osborne, la actriz reveló: “Una vez salí de casa y en el felpudo tenía regalitos de un fan”. Éste debió localizarla por los ‘stories’ de su Instagram: “Pasé mucho miedo”.

Irene Rosales

Agencias

La mujer de Kiko Rivera confesó en ‘Viva la vida’ que recibió un email con el mensaje: “¿Qué se siente teniendo que comerle la p… a ese…? ¿Es por dinero?”. ¡Qué miedo!

Isabel Pantoja

Agencias

Y si Irene ha sufrido eso, antes que ella, su suegra, Isabel Pantoja, soportó a un admirador enloquecido que quería casarse con ella. Le denunció y pidió para él una orden de alejamiento.

Nuria Marín

Agencias

La presentadora de ‘La casa fuerte’ ha denunciado que Instagram actúe contra quien muestra su cuerpo desnudo, pero no contra el que amenaza. Un hater, no contento con insultarla, ha dejado claro su deseo de atacarla: “Si estuviera en Catalunya, te daría una que no te reconocen ni tus familiares".

Sara Casasnovas

Agencias

Un fan alemán obsesionado con ella llegó a dispararle con una ballesta, en 2009. “Yo te amo, nunca te haría daño”, decía él, que perseguía a la intérprete desde hacía tiempo. Fue condenado a ocho años de prisión y ya está en la calle.

