Tras cuatro años de relación, Rocío Flores y su novio Manuel podrían estar pensando en boda.

La pareja salió de compras por las calle de Málaga.

La nieta de Rocío Jurado se ha convertido en una estrella de la televisión.

Desde que salió de su aventura en ‘Supervivientes’, Rocío Flores no se ha separado de ‘su’ Manuel, al que quiere con locura. La pareja está disfrutando al máximo de Málaga y del reencuentro, pero parece que también ha tenido tiempo para dar un paso más en su relación. ¡Id preparando la pamela! La hija de Antonio David ya lo dejó caer en su exclusiva: “De boda hemos hablado, pero no sabemos todavía...”, explicó.

Pues parece que los detalles están más claros y el compromiso de la pareja es más firme porque hace unos días la joven colgó un ‘selfie’ en IG y su novio comentó la foto con el ‘emoji’ del anillo de compromiso. Rocío le contestó con el mismo dibujito…

Lo cierto es que tienen todo de cara para afrontar una boda. La experiencia de la isla les ha reforzado como pareja y Rocío se ha embolsado mucho dinero y podría afrontar con holgura los gastos de un enlace. La hija de Antonio David y su chico tienen la intención de irse a vivir juntos en breve y ella ha confesado en muchas ocasiones que se ve siendo madre en uno o dos años.

Sin duda, pasar por el altar puede ser una buena manera de empezar esa vida en común con la que sueñan. ¿Iría Rocío Carrasco al enlace? Manuel lleva casi cuatro años junto a Rocío y es uno más en la familia Flores. El chico se lleva fenomenal con Antonio David y con David, el hermano de su novia.

Antonio David, el ‘suegro’, feliz

Además, Rocío y Manuel cuentan con la aprobación total de Antonio David, que está encantado con su ‘yerno’. “Es un chico discreto, normal, muy familiar y muy buen niño, no le interesa la televisión. Mi hija y él se quieren mucho”, confesó el ex guardia civil en el plató de ‘Sálvame’.

Pistas del posible bodorrio en Instagram

Rocío colgó esta foto en la que aparece divina con su nuevo tipazo más delgada y su chico se lanzó a poner el ‘emoji’ del anillo de compromiso. La ‘superviviente’ le contestó de la misma manera. Ay, aquí hay tomate.

Rocío Flores, estrella de la tele como su padre

Cuando volvió de Honduras aseguró que quería volver a su vida de antes: estar tranquila en Málaga y terminar sus estudios de nutrición. Sin embargo, la tele es muy tentadora y Rocío Flores quizás se esté planteando seguir los pasos de papá. Lo cierto es que Rocío tiene mucho desparpajo en plató y sería una buena colaboradora en los debates de Mediaset. Y sigue teniendo representante, Agustín Etienne, el mismo de la Esteban...



