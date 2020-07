Fonsi Nieto y Marta Castro esperan de vacaciones en Ibiza la llegada de su primer hijo en común.

El matrimonio ya ha desvelado que el bebé se llamará Hugo.

Algunos vienen con un pan bajo el brazo y otros, como el bebé que esperan Fonsi Nieto y Marta Castro, ¡un yate! Así saborean sus papis este verano de desconfinamiento: surcando aguas de Ibiza mientras Fonsi se toma con relax eso de lanzarse al agua y Marta presume de lo bien que está en el ecuador de su embarazo de Hugo, que así han decidido que se llamará el hermanito de Lucas, el hijo de Fonsi con Alba Carrillo. La pareja se encuentra ya de vacaciones en Ibiza, una isla a la que el DJ siempre ha estado muy unido. Allí hemos podido ver a Marta como una embarazada de lo más sexy en bikini.

Agencias

Y es que mientras Fonsi se quedaba a cubierto sentado dentro del yate protegiéndose del sol, su mujer consultaba su teléfono móvil en cubierta ligando bronce ibicenco. Marta Castro, que se protegía los ojos con gafas de sol, eligió un bikini estampado negro y marrón que le sentaba de maravilla y que dejaba al aire su barriguita de embarazada. Encima, llevaba una camisa blanca larga abierta.

Fonsi ya conoce la experiencia de tener un hijo pero para Marta, que ya está de unas 25 semanas de embarazo, será su primera vez y lo está viviendo con mucha intensidad. “Un verano diferente, probablemente el más especial de mi vida. Esperándote 🐣”, escribía la mujer del ex piloto hace unos días en su perfil de Instagram junto a una foto en bikini donde mostraba su nueva silueta.

Fue a finales de abril cuando el matrimonio compartía en sus redes la feliz noticia de que estaban esperando su primer hijo en común. Una noticia que llegaba en un momento muy duro para Fonsi Nieto que acababa de perder a su padre y a su abuela materna fallecidos con pocos días de diferencia.

Dos tristes pérdidas a las que el DJ aludía en su mensaje: “OLE OLE VAMOS A SER PAPIS!!! como es la vida... siempre que pasa algo malo luego viene algo bueno!!! Estamos súper felices y lo queríamos compartir con todos vosotros, me da mucha pena que mi padre y mi abuela no puedan conocer a nuestro futuro bebé pero desde ahí arriba nos cuidarán mucho.”

