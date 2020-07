isa pantoja explica cómo ha sido el reencuentro con isabel pantoja y kiko rivera

La familia, por fin, ha vivido su esperado reencuentro familiar.

Los hermanos mantienen una excelente relación que se ha visto reforzada tras sus encontronazos públicos.

Poco a poco las familias van teniendo sus esperados reencuentros después de el confinamiento que ha mantenido a toda España separada. Uno de los encuentros más esperados ha sido el que ha tenido lugar en Cantora. Isabel Pantoja, por fin, ha podido reencontrarse con sus hijos tras más de tres meses sin verse. Y es que la armonía es lo que reina ahora en el clan Pantoja. Los planes de la desescalada nos han dejado los momentos más tiernos entre las familias que llevaban tiempo separadas.

Y en el reencuentro del clan Pantoja, tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja han dejado claro que los desencuentros familiares ya forman parte del pasado.. Tanto es así, que hasta posan juntos en redes sociales.y ahora posan ante sus seguidores abrazados, felices y sonrientes. Durante la cuarentena hemos sido testigos de su buena relación e incluso han llegado a protagonizar directos con sus seguidores en los que respondían a preguntas entre ellos que jamás nos hubiésemos imaginado.

Isa Pantoja ha contado en 'El Programa del Verano' cómo han sido estos días en familia: "Mi madre nos dijo que venía mi hermano con toda la familia y decidimos ir a por más ropa para quedarnos. Imaginaros lo bien que estuvimos allí. Al final te das cuenta de que lo más importante es la familia", ha contado muy sonriente.

Isa, Asraf y el pequeño Albertito fueron tan sólo para un día a Cantora y se quedaron cuatro días más en casa de Isabel Pantoja donde coincidieron con Kiko Rivera, Irene Rosales y las hijas de ambos.

