El joven no cree en el pasado como “pretty woman” de Fani.

La chica 'reality' le habría confesado a su tentador en la isla las "pilladas" que había hecho a Christofer con otras chicas.



Fani y Christofer no ganan para disgustos en su relación. Cuando todo parecía que iba viento en popa entre ellos, que incluso planean pasar por el altar y tener hijos, -Fani podría estar embarazada de su primer hijo en común- vuelven los fantasmas del pasado y lo hacen en manera de tentación. Rubén se ha metido este viernes en la cama de 'Sálvame' para recordar su "rollete" en 'La isla de las tentaciones' que a punto estuvo de costarle sus relación. Rubén asegura que ve apagada a Fani y eso le sorprende y no le parece nada bien.

Al preguntarle por la actitud de Christofer cuando surgen todas las polémicas que rodean la vida de su pareja: "Este chico es un mueble”, opina. "Christofer lo aguanta todo porque se ha subido al carro de la fama y parece anestesiado", sentencia.

Respecto a lo que dijo Ferre sobre la confesión que Fani le hizo en la casa, Rubén se pone del lado de Fani. Además, cree que Fani está “anulada” y “cabizbaja. Le falta las risas y vidilla del anterior reality, vuelve a estar apagada”.

Sobre los planes de futuro con Christofer cree “debería replantearse lo de la boda porque vuelve a pecar de lo mismo". Y es que ni Rubén ni ninguno de los colaboradores de 'Sálvame' creen que la boda entre ellos sea por amor, todos coinciden en que es un negocio para ellos. El tentador de Fani cree que tiene que haber algo en el trasfondo de su relación



Por otro lado, Rubén no cree en el pasado de Fani como “pretty woman” y cuenta algunos aspectos de la relación que ella misma le habría comentado cuando coincidieron en ‘La isla de las tentaciones’. Al parecer, Fani habría pillado en varias ocasiones a Christofer mandándose mensajes con una chica. Se lo contó a Rubén y él ahora lo desvela en ‘Sálvame’. De esta forma, Rubén destapa una confesión íntima que le hizo Fani cuando eran amantes.

Por último, Rubén confiesa que estaría dispuesto a entrar en 'La casa fuerte' y "darle vidilla" al paso de la pareja por el programa de Telecinco.

