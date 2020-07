La pareja se ha encontrado con una desagradable sorpresa a su vuelta de unos días en Ibiza: unos ladrones han entrado en su ático de Madrid y se lo han llevado todo, hasta el coche de la ganadora de 'Supervivientes'.



Analizando su armario, con solo dos bolsos y tres pares de zapatos sus pérdidas ya ascenderían hasta 6.000 euros...

Sofía Suescun está viviendo una auténtica pesadilla: Recién aterrizados en Madrid tras unas idílicas vacaciones en Ibiza, la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' se encontró con su precioso ático completamente destrozado y desvalijado. Descubrió que unos ladrones habían entrado en su domicilio y le habían robado, entre otras cosas, dinero en efectivo, joyas, un coche y zapatos de alta gama. "Se han llevado el coche, dinero, no aparecen los gatos que Sofía tiene 4...", contaba Kiko Jiménez tras lo sucedido. La joven se había comprado la casa apenas un año atrás, de hecho se la había regalado a sí misma por su 23 cumpleaños. Ahora hace cuentas de lo que los ladrones se habrían llevado y la cifra asciende, agárrense bien, a los 20.000 euros. Sumando a los ahorros de su hermano (Sofía le guardaba 8.000 euros a Cristian), ha calculado otras pérdidas: "Algún dinero que tengo yo cuando voy de viaje, o para emergencias, unos 6.000 euros". Según sus cuentas entre bolsos, zapatos, joyas... la cifra ascendería a más de "20.000 euros sin contar detalles de otras joyas que puedan ser más caras".

Tal y como contaba en 'Sálvame', lo que más le preocupa es el robo del coche, pero tiene claro que "se han dejado una huella bastante importante, los voy a coger".

Al parecer, de su madre no se han llevado nada, "pero su habitación lo han dejado fatal, la peor, la suya". Kiko conectaba más tarde con el programa para contar cómo estaban tras el percance. "La casa está destrozada. Ya han aparecido tres gatos. Está todo muy revuelto, los falsos techos rotos...".

