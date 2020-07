Así ha celebrado Victoria Beckham el compromiso de la pareja.

Brooklyn y Nicola llevan saliendo desde noviembre del año pasado pero su relación está más que consolidada: La actriz, cuatro años mayor que Brooklyn, ha participado en varios eventos famliares.

¡Habemus compromiso! Suenan campanas de boda en la familia Beckham y no son las del reciente aniversario de David y Victoria, si no las de su hijo... ¡Brooklyn se casa! El hijo mayor de la pareja se ha lanzado y ha pedido matrimonio a Nicola Peltz, la actriz con quien lleva saliendo desde noviembre del año pasado: "Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí xx Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometí ser el mejor esposo y el mejor papá algún día ❤️ Te amo bebé", escribe el joven en sus redes sociales junto a una preciosa fotografía que, a juzgar por el comentario de Nicola, habría tomado Harper, la hermana de Brooklyn. "Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te quiero mucho bebé y gracias Harper por esta foto", escribe ella emocionada.

"Mi chica para siempre xxx Te amo más que a nada ❤️❤️❤️", le responde Brooklyn. Un compromiso que hasta Victoria ha celebrado, compartiendo también la imagen para darles la enhorabuena: "¡La noticia más emocionante! No podríamos alegrarnos más de que Brooklyn y Nicola vayan a casarse! Os deseamos todo el amor y una vida de felicidad. ¡Os queremos tanto a ambos!".

Aunque todavía se desconoce cuándo tienen pensado pasar por el altar, este compromiso pone el broche de oro a su relación, que parece consolidarse más día a día. ¡Enhorabuena parejaza!

