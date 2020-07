Gloria Camila, protagonista involuntaria de 'La última cena'

El menú elaborado por los cocineros casi cuesta la vida a Lydia Lozano.

La madre de Kiko Jiménez sólo tiene buenas palabras para Sofía después de sus audios tan comprometidos.



Kiko Jiménez y Rafa Mora, los últimos cocineros de 'La última cena' la liaron parda. Sus platos fueron calificados como un auténtico desastre e incluso a punto estuvo de costarle la vida a uno de sus comensales, Lydia Lozano vio peligrar su vida. Sin embargo, la gran protagonista fue Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano mantuvo una relación de casi cinco años en los que incluso se habló de boda. Sin embargo, la pareja ponía fin a su relación hace un año. Días después de romper su relación, Kiko Jiménez comenzaba un intenso noviazgo con Sofía Suescun.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desde su dramática ruptura, Kiko Jiménez se ha paseado por los platós de televisión criticando a la familia de Gloria Camila. Una actitud que ha molestado enormemente a la hija de Rocío Jurado que ha preferido no pronunciarse nunca al respecto. Sin embargo, su entorno ha salido en reiteradas ocasiones en su defensa.

Desde el programa no han querido perder la ocasión de que Gloria Camila probase el menú que había elaborado su expareja y Rafa Mora. "¿Lo va a comer en serio Gloria?", afirmaba Kiko sorprendido sobre su expareja. El joven comentaba que mientras estuvieron juntos nunca le hizo una paella a su chica porque es un plato "muy complejo", pero sí que solía cocinar regularmente. Una palabras que corroboraba la madre de Kiko Jiménez, Carmina. "Gloria sabe que mi hijo cocina muy bien", explicaba Carmina.

Aunque un 'rider' llevó la comida a casa de Gloria, ella no contestó el telefonillo. Algo que sentó muy mal a Carmina. "Se lo tendrían que haber llevado a Sofía, que ella sí abre y además lleva dos días sin comer", comentaba la madre de Kiko Jiménez lanzando un dardo envenenado a la expareja de su hijo.

Special Summer Bañador bandeau Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Mono de punto Cortefiel 69,99 € - 24,99 € COMPRAR Pantalón culotte Adolfo Domínguez 108 € - 49 € COMPRAR Bikini triángulo ETAM Sujetador ( 29,99 € - 19,99 €) COMPRAR



Braguita ( 16,99 € - 9,99 €) COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.