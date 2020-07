El programa de Cuatro, que ya ha comenzado las grabaciones, contará con las tres ex concursantes de 'GH VIP'.

Noemí ha confesado que no considera a Alba, Estela ni Irene sus amigas.

Un año después de estrechar lazos en 'Gran Hermano VIP', Estela Grande y Alba Carrillo se reencontrarán televisivamente en un nuevo proyecto que ha dejado boquiabiertos a muchos... Acompañarán a Noemí Salazar en la sexta temporada de Los 'Gipsy Kings'. Las tres, que se conocieron en el reality de Telecinco, formarán parte de un nuevo espacio que llevará por nombre 'Las Pijitanas', una novedad que ya ha sido confirmada por Cuatro. Junto a ellas estarán la madre de Alba, Lucía Pariente, así como Raquel Salazar, la madre de Noemí. Un mix explosivo y sorprendente del que, la verdad, ya nos morimos de ganas de ser testigo... La nueva temporada ya está en marcha y las grabaciones han comenzado, así que quizá pronto las protagonistas nos cuenten más cositas a través de sus redes sociales.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ya hemos visto algunas imágenes del rodaje y no pinta nada mal... ¿Veremos discusiones entre las ex grandes hermanas? ¿Se volverán uña y carne y veremos nacer una super amistad más allá de la casa de Guadalix? Desde luego allí se lo pasaron en grande entre confidencias nocturnas, bailes y apoyo mutuo... Habrá que esperar a que se estrene el 'docu reality' para ver si esta vez todo sigue igual o la relación entre ellas ha cambiado.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Otras novedades del 'reality'.

La nueva temporada contará, además, con una nueva familia, los García Losada, de la que forman parte los raperos Original Elías y Moncho Chavea, íntimos amigos de Omar Montes. Seguiremos viendo las aventuras de las familias de siempre y nos esperan cosas que nos van a dejar a todos boquiabiertos.



Special Summer Bañador bandeau Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Mono de punto Cortefiel 69,99 € - 24,99 € COMPRAR Pantalón culotte Adolfo Domínguez 108 € - 49 € COMPRAR Bikini triángulo ETAM Sujetador ( 29,99 € - 19,99 €) COMPRAR



Braguita ( 16,99 € - 9,99 €) COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.