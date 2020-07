Diego Matamoros comenzó una relación con Carla Barber tras el confinamiento, y parecen vivir una constante luna de miel.

El próximo 13 de julio Diego y Estela Grande celebrarían dos años de matrimonio, sin embargo ahora están en pleno proceso de divorcio.

Diego Matamoros cumple este 12 de julio 34 años y lo hace en uno de los momentos más cambiantes de su vida. Acaba de romper su relación con Estela Grande, con quien se encuentra en pleno proceso de divorcio, ha recuperado la ilusión en el amor junto a Carla Barber, ha retomado su relación con su padre, Kiko Matamoros... Vamos, que le va de maravilla, o eso parece, pero su vida no es la misma (ni parecida) que un día como hoy hace un año. Sus seres queridos han querido celebrar este añito más junto a él y lo han hecho celebrando una cena de amigos, porque los amigos "son la familia que se elige", tal y como ha comentado el propio Diego en sus redes sociales. Tarta de cumpleaños de lo más original, música, amigos... A la noche no le faltó de nada.

Él ha hecho un resumen de lo más especial, asegurando que Carla es su mejor regalo: "34 años ya... ha sido un finde maravilloso con los míos como hacía tiempo que no estaba. El mejor regalo de este año has sido tú @dr.carlabarber “ por el primero del resto de cumpleaños de nuestra vida juntos”. Y ha compartido una recopilación de fotos en las que aparece junto a toda su familia celebrando su día.

Y si por si su cumpleaños no era, todavía, del todo redondo, los que le quieren se lo han hecho un poco más especial dedicándole mensajes de felicitación. Si uno nos ha sorprendido, conmovido, y gustado a partes iguales, ha sido el de Kiko Matamoros, que ha demostrado que vuelve a estar unido a su hijo y no podríamos alegrarnos más: "Mi @diegomatflo me cumple 34. Espero que dentro de 30 se haya hecho un hombre recto", comenta junto a una imagen de ambos.

Laura Matamoros no ha podido resistirse a comentar, feliz, la estampa de su padre y su hermano juntos: "Ole ahiiiii !!! Os quieroooo".

