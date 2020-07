Parece que el famoso actor de Élite y la modelo podrían estar iniciando un romance.

Los dos acumulan más de 15 millones de seguidores en Instagram

Son dos de los guapos oficiales de nuestro país. Y si por separado son una bomba de relojería juntos no nos imaginamos lo que pueden llegar a ser. Parece que Jessica Goicochea vuelve estar enamorada después de su dramática ruptura con River Viiperi. El ex de Paris Hilton había protagonizado una supuesta agresión a la influencer en pleno confinamiento. Ambos se convirtieron en protagonistas de diversos titulares de los que a Jessica nunca le hubiera gustado aparecer. Pero tras este amargo trago, la vida le vuelve a sonreír a la modelo, tal y como publica LOOK. Jessica Goicochea podría haber iniciado una relación con Aron Piper, el guapo oficial de 'Élite'.

La pareja ha ido dejando muestra de su relación a través de las redes sociales. Es habitual que los jóvenes se intercambien 'likes' en sus publicaciones. Además en una de las últimas fotografías que ha compartido Jessica en Instagram ha recibido un comentario de María Pedraza al que Aron ha reaccionado con "María y un corazón". Así que por lo que parece, Jessica parece haber pasado a formar parte también del círculo de amistades del joven actor.

También han compartido mismas ubicaciones en sus 'historias' de Instagram, aunque de momento ninguna imagen de los dos juntos. Y es que, aún no se han pronunciado sobre su posible romance, aunque lo más seguro es que la pareja no tarde en hacer público su noviazgo.

