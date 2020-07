Jada Pinkett Smith admite, delante de Will, su 'affair' con August Alsina

Jada Pinkett Smith se ha sentado frente a su marido en su programa, 'Red table talk', para hablar abiertamente de lo sucedido.

El rapero August Alsina, amigo de su hijo Jaden Smith, fue el encargado de soltar la bomba hace unas semanas.

Las recientes declaraciones del rapero August Alsina, de 27 años, asegurando que había mantenido una relación con Jada Pinkett Smith, han dado mucho de qué hablar, y es que las fechas se situaban en pleno matrimonio de Jada con Will Smith. Es por eso que la propia Jada ha querido hablar abiertamente de lo sucedido. Ha sido a través de su programa online de Facebook, 'Red table talk', donde ha querido sentarse con su marido y ser completamente honesta cara a cara. La historia comenzó hace cuatro años cuando su matrimono atravesaba por "un momento muy difícil" en el que prácticamente habían roto, tal y como Will Smith corroboraba: "Decidimos tomar caminos separados y encontrar nuestra propia felicidad, de verdad sentí que era el fin para nosotros".

Y así lo ha explicado ella: "Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental", contaba, algo que Will sabía de primera mano: "Cuando llegó a nuestras vidas, él estaba muy enfermo". "¿Y luego qué hiciste, Jada?", le preguntaba Will.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"A medida que pasaba el tiempo me metí en un tipo de enredo diferente con August", respondía ella. Y fue entonces cuando fue totalmente clara ante la insistencia de su marido: "Era una relación, absolutamente".



This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Sentía mucho dolor y estaba rota. En el proceso de esta relación, me di cuenta definitivamente de que no puedes encontrar la felicidad fuera de tí misma", explicaba, "tú y yo comenzamos un proceso de sanación diferente, hicimos todo lo que pudimos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta de que eso no era posible".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.