Rocío Flores no se despega de su chico, Manuel, desde que saliera de 'Supervivientes 2020'.

Albert Barranco ha sorprendido con un nuevo 'look', dejando atrás su rubio platino.

Rocío Flores está enamoradísima, de eso no cabe duda. Nos quedó clarísimo durante su paso por 'Supervivientes 2020', donde no dejó de hablar de él ni un solo momento y hasta confesó querer convertirse en mamá joven (aunque no parecía un propósito a corto plazo). Pero a su salida del 'reality' lo ha confirmado más aún, y es que no se separan. A comer juntos, de fiesta, con la familia... Manuel y Rocío son uña y carne y se han convertido en apoyo mutuo constante. Ahora su chico, Manuel, se ha convertido en el centro de todas las miradas por su última decisión... Su cambio de 'look'. El joven ha dicho 'adiós' a su natural cabello moreno para lanzarse al rubio platino, un cambio de lo más normal que ha dado mucho de qué hablar por un motivo: Es el mismo pelo que llevaba antes Albert Barranco, fiel escudero de Rocío en 'Supervivientes' y, sin embargo, ex amigos en la actualidad. ¿Está intentando Manuel parecerse a Barranco?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

instagram

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Se parecen? Manuel ha elegido para su pelo el mismo color que eligió hace unas semanas Albert Barranco, y ha demostrado que está encantado con este cambio y ha compartido con sus seguidores varias imágenes del resultado, ¡parece otro! Eso sí, menos mal que ahora Barranco ha pasado del rubio y se ha lanzado al rosa, si no, serían dos gotitas de agua. "Findes de cambio", lo ha llamado Manuel, y ya sabemos eso de "pelo nuevo, vida nueva"... ¿Se avecinan más cambios en la vida de Manuel y Rocío?

Special Summer Bañador bandeau Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Mono de punto Cortefiel 69,99 € - 24,99 € COMPRAR Pantalón culotte Adolfo Domínguez 108 € - 49 € COMPRAR Bikini triángulo ETAM Sujetador ( 29,99 € - 19,99 €) COMPRAR



Braguita ( 16,99 € - 9,99 €) COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.