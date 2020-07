Pocas cosas dan tanta emoción como esperar a que dé comienzo el concierto de tu artista favorito, y eso a los seguidores de Omar Montes se lo quitaron este domingo en Fuengirola. El cantante de 'La rubia' debía haber hecho un directo con su equipo en el Festival Marenostrum, pero a tan sólo una hora de que diera comienzo, la organización decidió pararlo todo. ¿El motivo que pusieron? Que Omar Montes y sus chicos se negaron a ponerse la mascarilla durante un 'meet and greet' sorpresa en el que además iban a hacer una donación al Banco de Alimentos.

Según rezaba el comunicado, la organización creyó conveniente, ante esa “actitud incívica” y el “perjudicial ejemplo que para todos supone”, que era su “obligación moral” suspender el directo. Además, anunciaron que la devolución de las entradas se realizaría íntegramente a los compradores durante el mismo domingo, pero la cosa se puso un poco fea...

Ante la negativa de hacerse el concierto, y la sorpresa de Omar y su equipo, el cantante decidió contar la verdad: en ningún momento se había negado a ponerse la mascarilla, porque además ha confesado que él mismo sufre la enfermedad del heno (un tipo de rinitis que se da en alérgicos al polen), pero la razón que les habían dado a ellos es que habían visto que parte del equipo había llegado borracho: "Aquí no bebemos ni nos drogamos ninguno, a cualquiera que le preguntéis lo sabe", se defendió.

En sus stories, Omar ha sido muy claro: no había cobrado ni un duro a pesar de haber movilizado a todo el equipo a 500 kilómetros de Madrid, y la cancelación le pilló por sorpresa, ya que fue a una hora escasa de que diera comienzo "Solo he venido a Málaga porque en su día le di mi palabra a una persona que no cumple la suya. Lo que no voy a permitir es que me machaquen a mí por una decisión que aún tienen que explicarme", apuntó. ¿Se está tratando de hundir a Omar?

Llevó a una familia a su chalé

Tras conocerse la noticia, muchos de sus seguidores le escribieron por Instagram intentando saber qué pasaba, y si finalmente iba a cantar o no. Algunos mensajes le llegaron al corazón, y es que, como suele pasar en muchas ocasiones, mucha gente había pedido el día libre en el trabajo e incluso se había recorrido España de punta a punta sólo para verle cantar, como una familia de Barcelona a la que le dijo que se pasara por el chalé en el que se estaba alojando para hacerse unas fotos. Esta vez, eso sí, con la mascarilla.



