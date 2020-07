fani se venga de ferre y cuenta una supuesta infidelidad a cristina

Hay un refrán estupendo que dice 'quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra', y esta vez a Ferre y a Fani les viene al pelo. Los dos concursantes de 'La casa fuerte' han entrado en un peligroso juego sobre quién deja al otro más bajo, pero claro, hay que tener la mochila muy ligera para poder tirar piedras a otra persona... y esta vez parece que no se cumple, porque después del feo que le hizo Ferre a Fani, ahora ella se ha vengado y ha contraatacado con una importante acusación: ¿ha sido Ferre infiel a su novia, Cristina?

Telecinco

Todo empezó después de que Ferre fuese contando por la casa lo que Fani iba diciendo de su propio novio tras una tensa discusión. A Fani se le calentó la boca y dijo cosas bastante feas a un reducido grupo de gente, pero después de enterarse de que ahora lo saben todos (España entera incluida), se lió la mundial: Ferre la acusó de ir "vendiéndolo todo" y de que "no todo vale por salir en televisión", así que ella le dio donde más le duele y dejó caer la pregunta del millón la pasada noche: "¿Tú no fuiste infiel a Cristina con una chica en Barcelona?".

Telecinco

A Ferre le cambió la cara, y sin pensarlo lo negó todo. "¿Qué haces inventándote eso?", dijo con una risa nerviosa. "Que recuerde lo que hablamos en 'Supervivientes', que él también ha tenido épocas malas con su novia, y que podía entender, en un momento dado, el ser infiel cuando no tienes claro lo que sientes", sentenció Fani.

Cristina, allí presente y escuchando la conversación, dejó claro que no se creía nada, mientras dejaba de mentirosa junto a su novio a Fani. Dicen que, cuando el río suena, es que agua lleva... ¿Creéis que Ferre le ha podido ser infiel a su novia en algún momento?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Special Summer Bañador asimétrico Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Vestido de lino Springfield 35,99 € - 17,99 € COMPRAR Túnica tropical Women'secret 34,99 € - 16,99 € COMPRAR Alpargatas de cuña Zendra Basic 49,99 € - 34,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.