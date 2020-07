Juanma y Azahara sufren un terrible susto tras un accidente de su hijo Delmar.

La pareja tiene dos hijos: Natura y Delmar.

Juanma y Azahara, de 'GH 15', han sufrido un terrible susto. Y es que su hijo Delmar ha tenido un terrible accidente que le ha provocado quemaduras de segundo grado. Un episodio que los ex participantes de 'Gran Hermano' han querido contar en sus redes sociales para concienciar a todos los padres de los peligros que tienen los objetos al sol. Tal y como contó la andaluza, el accidente se produjo por culpa de una bañera de hierro que estuvo al sol durante horas y su pequeño tocó durante una tarde juegos de lo más tranquila.

Instagram

Tras tocar la bañera de hierro calentada por el sol, Delmar, el pequeño de Juanma y Azahara, sufrió el accidente que le provocaba las quemaduras de segunda grado en sus manitas. Unas imágenes que la propia Azahara quiso compartir en sus redes sociales para mostrar las secuelas. “No la quería enseñar hasta que se mejorara. No es algo agradable de ver (perdonadme), solo quiero advertir del peligro de cualquier objeto metálico al sol”, escribió la malagueña junto a un 'storie' con dos fotos, donde se pueden apreciar a la perfección las quemaduras.

Instagram

Tras esto, la ex concursante de 'GH 15' quiso compartir con todo sus 'followers' todos los cuidados que tiene que tener su pequeño tras el accidente. La malagueña le echa cremas, aceite de rosa mosqueta y le da masajes constantes para separar los pliegues y acelerar la regeneración. Además, si sale a pasear con Delmar le cubre la mano para protegerle de los rayos solares.

