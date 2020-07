Si hay una tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que se recuerda con especial cariño, esa es María Hernández. La actual pareja del futbolista Rubén Castro, con el que ha formado una bonita familia, ha sido una de las participantes más longevas del 'dating show' de Cuatro. Eso sí, de la noche a la mañana, la madrileña decidió alejarse de los medios de comunicación y no volver a aparecer en televisión. A través de su canal de 'Mtmad', 'A mi manera', la joven ha querido explicar a todos sus 'followers' por qué dejó la televisión tan precipitadamente.



Ante esta pregunta, María fue muy clara: “Sentía que no servía. Cualquier critica me afectaba. Al ser anónima y de repente ser tan conocida, lo llevé un poco mal. Cuando empecé con Rubén Castro, me dijeron que me pusiera de comentarista y quise desaparecer porque lo necesitaba. Todo me afectaba mucho”.

Eso sí, parece que en la actualidad no diría que 'no' a una oportunidad de colaboradora. “En ese momento no me hubiera gustado trabajar como colaboradora, Ahora mismo no diria que no”, aseguró.

Y es que Hernández tiene un buen recuerdo de su experiencia televisiva. “La experiencia en televisión me encantó, la disfruté y no me arrepiento de nada. He tenido momentos muy bonitos y muy malos. Lo mejor era cuando mis amigos y mi familia me venían a ver”, afirmó la ex tronista.

Respecto a una posible participación en 'GH', María no cierra las puertas. “Tengo miedo porque o caería muy bien o muy mal”, concluyó.

