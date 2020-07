Días de luto en Hollywood, y es que después de casi una semana buscando a Naya Rivera tras su desaparición el pasado miércoles 8 de julio en Los Ángeles, finalmente las autoridades han encontrado el cuerpo sin vida de la actriz en el fondo del Lago Piru este lunes. La actriz de la exitosa serie 'Glee' había salido a pasar el día con su hijo de cuatro años y habían alquilado una embarcación, pero cuando el guarda del local vio que, tres horas después, no habían regresado, dio la voz de alarma al percatarse de que el bote estaba a la deriva en la zona norte del lago.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron solo al niño con el chaleco salvavidas puesto, mientras que el chaleco de adulto estaba intacto. Fuentes de la investigación apuntan, así, a que madre e hijo decidieron nadar en el lago (aunque tampoco se descarta que volcara la embarcación), y que Naya habría sacado fuerzas para meter a su hijo de nuevo en el bote, pero ella no consiguió volver a subir, de modo que la causa de la muerte sería un ahogamiento accidental.

Los padres de Naya, George y Yolanda, han participado activamente en la búsqueda de su hija (en la que no se han escatimado medios con helicópteros, embarcaciones, sónares, perros entrenados para encontrar cuerpos sin vida y hasta drones), pero este lunes recibían la fatal noticia. Según los investigadores, la profundidad del lago en la zona en la que fue encontrada era de unos 10 metros, pero con el fondo lleno de árboles caídos y escombros, apenas había visibilidad. Es más: los propios buzos tuvieron que utilizar una cuerda para poder salir tras ir, literalmente, a gatas por el fondo del lago.

La maldición de 'Glee'

Naya es ya la tercera estrella de la serie musical que fallece en dolorosas circunstancias: en 2013 era Cory Monteith el que moría a los 31 años tras una sobredosis de alcohol y drogas. En enero de 2018, Mark Salling fue hallado muerto por supuesto suicidio, y ahora Naya ha muerto ahogada, dejando un pequeño de 4 años en el mundo. Descansa en paz, Naya.

