Triste noticia en el mundo de YouTube, y es que esta semana se ha sabido que la youtuber Nicole Thea, de 24 años, falleció inesperadamente el pasado sábado durante su octavo mes de embarazo. Ha sido la madre de la joven la que ha comunicado la muerte de su hija a través de Instagram con un duro mensaje: "A todos los amigos y seguidores de Nicole, anunciamos con una gran tristeza que Nicole y el hijo que iban a tener ella y su pareja, Boga, llamado Reign, han fallecido durante la mañana de este sábado", comenzaba el comunicado.

"Como familia, rogamos que se respete nuestra privacidad, ya que nuestros corazones se encuentran verdaderamente rotos y tienen que lidiar con lo que ha ocurrido", pedía la familia de la joven por Instagram, y añadían una tierna despedida: "Mi preciosa niña Nicnac y mi nieto Reign: os echaré de menos por el resto de mis días hasta que nos volvamos a ver en el cielo".

Aún se desconoce la causa de la muerte de la estrella de Internet, que acumulaba más de 200.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 suscriptores en su canal de YouTube, ya que su familia no ha querido dar más detalles. Tampoco su novio, el cantante y bailarín ghanés Global Boga (cuyo nombre real es Jeffrey Frimpong). Su última publicación en redes fue un feliz baile junto al carrito de bebé que iba a estrenar con su hijo, del que decía que estaba deseando "llevar al parque y a jugar", así que es evidente que el joven está completamente roto tras enterarse de la noticia.

Aún así, la madre de Nicole ha querido añadir que, con el consentimiento de Boga, se publicarán los vídeos que la joven tenía pregrabados en su ordenador. El último fue publicado este lunes, en el que Thea mostraba cómo realizó una sesión de fotos de su embarazo en una bañera llena de leche y flores. Descansa en paz, Nicole.

