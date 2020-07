Dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, y a Bea Retamal no le ha fallado. La ganadora de 'GH 17' ya se olía desde hacía semanas que su ex, Rodrigo Fuertes, estaba detrás de Adara, y el tiempo le ha dado la razón. De hecho, en el plató de 'Supervivientes', Bea soltó soltó como una bomba que su ex compañera de reality había intentado quedar con él en alguna ocasión. Adara acabó llorando por la presión, pero parece que esas lágrimas eran de cocodrilo, porque ahora se demuestra que la atracción y el tonteo de la nueva pareja del verano viene de lejos.

Así, Bea ha reaccionado con un inquietante mensaje al enterarse de que la relación ya es oficial, y lo ha hecho para el portal Outdoor: "Mi opinión es que les deseo lo mejor, que sean felices", ha dicho muy seca. Pero ¿lo dice de verdad... o lo dice aliviada al ver que ahora es otra la que tiene en casa ese 'marrón'? Recordemos que la relación de Bea y Rodri fue bonita hasta que, poco después de un año, los problemas empezaron a llegar: acudieron a terapia de pareja, el sexo entre ellos no funcionaba, había celos... y poco tardarían en empezar a tomar caminos separados. Tanto fue así que Bea acabó volviendo con su ex, Adri, incluso antes de dar por finalizada la relación, mientras se daban un tiempo... aunque, visto de otra manera, ya estaba rota.

Bea, por su parte, no quiere saber nada más de su ex, y a sus palabras nos remitimos: "Creo que no tengo nada más que opinar, yo me encuentro muy feliz con mis nuevos proyectos y mi vida, sin más", ha confesado, así que está claro que Rodrigo para ella ya es más que agua pasada.

Claudia, la otra ex de Rodrigo, tampoco se calla

Más breve fue la relación de Rodrigo con la ex viceversa Claudia Martínez. Con ella apenas duró unos meses, y su relación terminó poco bien. Es más: al enterarse del noviazgo entre Rodrigo y Adara, su primer mensaje en las redes sociales fue contundente: "Y con la venda que tenía en los ojos me hice un lazo en el pelo. Ahora estoy más guapa y menos ciega". Vamos, otra que ha pasado página y está mucho mejor sin Rodri en su vida...



Todo surgió en 'GH 17'

La pareja ya se conocía por su participación en 'Gran Hermano'. Sin embargo, y aunque entre Rodri y Adara hubo cierto tonteo en los inicios, al final la vida llevó a cada uno por su lado: él se decantó por Bea, mientras que Adara se enamoró de Pol Badía. Con él duró apenas un año, y la cosa acabó como el rosario de la Aurora. Tiempo después, Adara empezó a salir con el ganador de 'GH Revolution', Hugo Sierra, del que 4 meses después se quedaría embarazada. Ahora, con un niño de año y medio -y habiendo dejado atrás a Pol, Hugo y Gianmarco-, Adara se tira de cabeza, como si de un círculo se tratara, en una nueva relación con Rodri. ¿Será éste el definitivo?

