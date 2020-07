Gianmarco deja por los suelos a Adara: "Tendría que aprender que la culpa no siempre es de los otros"

Aunque normalmente parece que todo le resbala por ese encanto italiano que desprende, Gianmarco Onestini está harto de que se hable mal de él. El joven está ahora centradísimo en su nueva carrera como cantante, pero no puede evitar que su ex, Adara, hable de él. Hace unos días, en 'Sábado Deluxe', la ex pareja volvió a verse las caras tras su ruptura, y lo que dijo la modelo de él no fue nada elegante: cuestionó su virilidad, dijo que le faltaba experiencia en la cama y que nunca había llegado al orgasmo con él. Ahora Onestini, sin embargo, ha querido defenderse y dejarle las cosas muy claras a su ex...

Mediaset

A pesar de que Gianmarco ha llegado este martes a 'El programa del verano' para presentar su primera canción, 'Maracaná', el tema ineludible era Adara, y no ha tenido reparo en hablar de ella: ha confesado que se ha sentido utilizado, que en el poco tiempo que estuvieron conviviendo solos fue muy fría y distante y que "al salir (de 'GH VIP' y de 'El tiempo del descuento') cambió completamente, se dejó influenciar por su madre: mucha gente le dice lo que hacer. No es ella".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Adara es una persona que siempre necesita estar con alguien. Es por no estar sola. Y siempre habla fatal de los otros hombres con los que ha estado", ha recordado, y no le falta razón: de su primer ex nunca habla, porque no tiene nada bueno que decir, mientras que a Pol Badía, Hugo Sierra y ahora Gianmarco les ha puesto a caldo, y a todos con el mismo patrón: dejarles mal como hombres: "Ella tendría que aprender que la culpa no siempre es de los otros. Creo que habla de la virilidad de los hombres por decir algo que les pueda afectar. Me ha parecido fatal", ha dejado claro el italiano. ¿Cambiará ahora la cosa con Rodri Fuertes, ya que parece estar súper ilusionada?

Mediaset

Special Summer Bañador asimétrico Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Vestido de lino Springfield 35,99 € - 17,99 € COMPRAR Túnica tropical Women'secret 34,99 € - 16,99 € COMPRAR Alpargatas de cuña Zendra Basic 49,99 € - 34,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.