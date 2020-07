La presentadora pasará por el altar con Niclas Castello dentro de muy poco.



Sylvie Meis disfrutó de una despedida de soltera a su altura.

Sylvie Meis, la ex mujer del que fuera futbolista del Real Madrid Rafael Van der Vaart, está en uno de sus mejores momentos. Y es que, en el plano personal, la presentadora de televisión holandesa está más feliz que nunca. La 'celeb' tuvo una despedida de soltera a su altura, y es que la personalidad de Holanda está a punto de darse el 'sí, quiero' con Niclas Castello. De hecho, a finales del año pasado, pudimos ver a los 'tortolitos' disfrutar de una jornada playera de lo más romántica en Florida cuando ya estaban comprometidos.

Gtres

A juzgar por las imágenes, si hay algo que hizo Sylvie durante su fiesta de despedida de soltera fue pasárselo a las mil maravillas. Con un vestido 'midi' muy floreado y un 'velo' con corona, al más puro estilo 'Disney', Meis llegó a su casa con una gran sonrisa. Y es que parece que la 'celebrity' disfrutó al máximo sus últimos momentos de soltera. Tan feliz estaba que hasta dedicó un divertido saludo a las puertas de su hogar. A sus 42 años, la ex mujer de Van der Vaart, tiene un estilazo de escándalo. De hecho, la vimos aparecer con varias maletas, lo que nos hace pensar que durante la 'party' se cambió varias veces de 'look'.

Gtres

Parece que, por fin, el amor le sonríe a la presentadora. Tras su dura ruptura con el ex futbolista, con el que tiene un hijo, Damian Rafael van der Vaart, que tiene 14 años, intentó rehacer su vida con el empresario 'Momo', pero sin éxito. Actualmente, con Niclas Castello está más feliz que una perdiz. ¡Felicidades!

Gtres

