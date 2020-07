Violeta manda un preocupante mensaje a sus seguidores a través de Instagram.

La ex tronista desapareció completamente de la red social sin dar explicaciones.

Aunque Violeta muestra en Instagram una vida idílica, parece que no todo es oro lo que reluce. Y es que, a pesar de tener que estar muy feliz porque su relación con Fabio Colloricchio va viento en popa, parece que a la ex tronista hay algo que le perturba. Hace unos días, la valenciana hizo público, entre lágrimas, que estaba siendo acosada por dos hombres en su propia casa, una situación que le provocó miedo. No obstante, parece que ahora es otra cosa lo que le preocupa. Tras desaparece de Instagram, la ex tronista ha querido dar una explicación a su casi millón y medio de seguidores en la red social.

Ante las preguntas de sus 'followers', la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha dado respuesta a esta ausencia enviando a través de un 'story' un misterioso mensaje que ha dejado sus seguidores desconcertados. Eso sí, a pesar de responder, la ex superviviente ha preferido no desvelar los motivos de su desconexión. "Estoy extremadamente sensible y agobiada pero los motivos me los guardo en ese 30 % de cosas que se quedan solo para mí y que no comparto con vosotros, espero que lo entendáis", explicó Violeta.

Este sería el motivo principal por el que Mangriñán, junto a su perrita Canela, ha decidido irse a Valencia para pasar unos días de descanso con su madre y su hermana, y, por fin, cumplir el deseo que sí confío: "Tengo ganas de playa, de desconectar para volver a conectar y rodearme de mi familia y amigos", aseguró.

