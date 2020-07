¿Qué le ha pasado a Matt LeBlanc, el actor que interpretaba a Joey en 'Friends'?

Quien guste de ver la televisión a la hora de comer, sabrá que en 'Divinity' reponen cada día capítulos de la incansable serie 'Friends'. Es la típica serie que, la cojas por donde la cojas, y a pesar de que hace casi 20 años que se acabó, siempre te arranca una sonrisa. Por eso, ver a sus actores en 2020 nos ha resultado de lo más chocante, y es que verles en la serie, sin envejecer un sólo día, da la impresión de que siguen como les vemos... pero nada más lejos, porque atención a las fotos que hemos encontrado de Matt LeBlanc, el actor que interpretaba al entrañable Joey. Y es que si todos le recordamos así...

Gtres

Ahora su aspecto (a pesar de la mascarilla), es más bien así. Y sí, ha cogido unos cuantos kilitos y tiene el pelo completamente blanco. No en vano está a punto de cumplir 53 años...

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El actor que hacía de Joey, como es lógico, no es el único que ha cambiado desde 2004, año en el que se emitió el último capítulo de 'Friends', pero sí es cierto que otros, como David Schwimmer (Ross), han envejecido paulatinamente y no del tirón. Su Instagram da buena cuenta de ello: ¡está IGUAL!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Pero si hay alguien que se ha descuidado por completo, ese ha sido Matthew Perry, que daba vida al siempre cómico Chandler. Durante la emisión de la serie pudimos ver grandes cambios físicos en él: empezó muy delgadito, engordó varios kilos y, al final de la ficción, recuperó su figura... pero el 2020 no está siendo nada benévolo con él, porque atención a cómo se ve ahora... ¡Cómo se ha abandonado!

Gtres

Special Summer Bañador asimétrico Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Vestido de lino Springfield 35,99 € - 17,99 € COMPRAR Túnica tropical Women'secret 34,99 € - 16,99 € COMPRAR Alpargatas de cuña Zendra Basic 49,99 € - 34,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.