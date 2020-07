Cristina Tárrega e Ylenia, en 'shock' por el efecto sexual que provocan en sus seguidoras

Cristina Tárrega está encantada de presentar su programa 'Animales Nocturnos', en el que, por la hora a la que se emite, casi no hay límites en lo que puede llegar a pasar en plató. La presentadora, en toda su carrera, ha vivido de todo en la televisión, pero lo que vivió en la última emisión del programa la dejó muda, y conseguir eso en Cristina no es nada fácil. Al recibir una llamada telefónica de una seguidora, Cristina no se esperaba lo que estaba a punto de pasar, y es que confesó ¡que se había tocado mientras la veía a ella y a Ylenia juntas en la tele!

Con un tono de lo más sugerente, la televidente no se dejo ni un sólo detalle al contarlo: "Me hice algo a vuestro favor, porque estáis muy guapas. No soy lesbiana, pero al veros, yo ya estaba cachonda... e imaginaos los que hice... y lo mojado que está", confesó la mujer refiriéndose, evidentemente, a sus partes pudendas, dejando a Ylenia con una risa nerviosa y a Cristina Tárrega boquiabierta.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La señora que se toca viendo a la Tárrega #animalesnocturnos5 pic.twitter.com/igPnBRjE6y — Adrián Rodríguez (@AdriRdzz) July 13, 2020

"Yo me pongo muy violenta con estas cosas", atinó a decir Cristina, que sólo pudo decir que "habrá sido por Ylenia". La presentadora se recompuso como pudo de esa confesión, y recondujo el programa para evitar que la mujer siguiera contando más: "Gracias a este programa has tenido una sensación positiva y eso es positivo. Es un bonito piropo", apuntó.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Mediaset

Aquella noche, sin embargo, no fue esa la única confesión sexual que recibieron presentadora e invitada, que seguro que llegaron a preguntarse qué estaba pasando esa noche, que estaban las televidentes con las hormonas revolucionadas: "Me separé hace ocho meses y desde entonces tengo el chocho más seco que los toros de Jesulín de Ubrique", confesó una segunda espectadora, que se hacía llamar Rosa, y que volvió a dejar sin palabras tanto a Cristina como a Ylenia. ¡Normal!



Special Summer Bañador asimétrico Women'secret 39,99 € - 19,99 € COMPRAR Vestido de lino Springfield 35,99 € - 17,99 € COMPRAR Túnica tropical Women'secret 34,99 € - 16,99 € COMPRAR Alpargatas de cuña Zendra Basic 49,99 € - 34,95 € COMPRAR

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.