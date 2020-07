Lola Ortiz está, sin duda, en el mejor momento de su vida. Y es que parece que, por fin, ha encontrado a esa persona que la complementa por completo. Hace unos meses, la ex superviviente nos sorprendía en su canal de Mtmad presentándonos a su novia la cantante Vanesa Klein, ex de Nagores Robles. La televisiva confesó estar completamente enamorada de ella. Pero, la cosa no ha quedado ahí. Ortiz ha querido seguir confesándose con sus 'followers' y se ha abierto en canal una vez más. ¿Quiere pasar por el altar con Vanesa Klein? A esta pregunta y muchas más, Lola da respuesta.



La ex tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha revelado que es la primera vez que se enamora de una chica. “Entre mujeres nos conocemos mucho mejor, nos complementamos más y nos entendemos en todos los sentidos. Emocionalmente tenemos un vínculo mucho más grande”, contó Lola.

Y es que la ex supervivientes ha mostrado, una vez más lo enamorada que esta de Vanesa Klein, ex de Nagores Robles: “Vanesa es una persona muy especial con la que tengo un vínculo muy fuerte porque compartimos muchas cosas, tanto valores, como principios, forma de pensar… Me siento muy aceptada por ella, siento que con ella puedo ser una amiga y una novia a la vez, es decir, puedo ser yo como soy yo”.

¡Y llega el plató fuerte! Lola fuerte aseguró que sí se casaría con su chica: “Me encantaría y ya me he imaginado la boda. Ella con su esmoquin negro, yo con mi vestido blanco… maravillosas con nuestros amigos”. “Me encantaría tener hijos. Vanesa y yo lo hemos hablado y hemos pensado que Alberto Santana, que es como mi hermano, nos diese su esperma y fuese el padrino”, dijo, muy feliz.

“Quiero dar las gracias a Vanesa porque gracias a ella he dado un paso muy importante en mi vida. Nunca me había pasado, nunca me había enamorado de una mujer y me siento súper bien, súper cuidada, súper querida y valorada”, concluyó en su canal de Mtmad.

