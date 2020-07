Lapo y Joana comparten 'look' en la noche ibicenca.

La pareja lleva seis meses juntos.

El amarillo siempre ha sido señal de mal presagio. No obstante, parece que Lapo Elkann y Joana Lemos no son nada supersticiosos. Los tortolitos, que están pasando unos días de descanso en la isla pitiusa, han compartido un 'look', de lo más original, para salir a disfrutar de la noche ibicenca. El que un día fuera el más rebelde de la familia de los Agnelli, magnates italianos de la industria automovilística, parece que ha sentado la cabeza por fin. Y es que, a juzgar por las imágenes, el heredero de Fiat está tan enamorado de la ex piloto portuguesa, Joana Lemos, que hasta se viste como ella.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras una intensa jornada playera en Ibiza, donde la pareja se tostó al sol, Joana y Lapo decidieron escaparse un ratillo a un local de la isla para disfrutar de la noche. Y lo que está claro es que desapercibidos no pasaron... Para la ocasión, la pareja compartió traje en amarillo chillón, un 'look' de lo más llamativo con el que desafiaron a la mala suerte.

Gtres

Lo único que les diferenciaba era la camisa. Mientras Joana optó por una transparente del mismo color que el traje, su chico se puso una naranja. Vamos, que si ya el 'look' era llamativo, añadirle más color te deja sin palabras...

Gtres

La relación de Lapo Elkann y Joana comenzó el pasado enero con una amistad y fue fortaleciéndose durante la pandemia. Hasta tal punto que, en su círculo de amigos ya hablan de boda...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.