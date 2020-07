Defender a alguien en un reality no es un trabajo fácil, aunque pueda parecerlo: justificar lo injustificable para que el apoyo a un concursante no baje es una ardua tarea cuando todos en un plató están en contra de una actitud, pero hay veces que el problema se hace tan cuesta arriba que es imposible buscar una explicación, y si no que se lo digan a Sofía Suescun, que se ha hartado del comportamiento de su hermano en 'La casa fuerte' con Yola Berrocal... ¡y le ha llamado de todo! Y nada bonito, por cierto... ¿Se quedará Cristian sin apoyo?

Todo ha surgido a raíz del tonteo de Cristian con Yola: ella puede hacer lo que le plazca, pero él tiene novia, y aunque se le ha llenado la boca diciendo que la va a respetar, lo cierto es que a la hora de la verdad, parece que se le ha olvidado que tiene a una mujer esperándole fuera... y las confesiones de Maite Galdeano no ayudan, ya que llegó a decir que su hijo no estaba enamorado de su novia. ¿Pero y de Yola?

Pues bien, Sofía está harta de justificar a su hermano por este comportamiento, y en palabras a 'El programa del verano' no se ha quedado corta: le ha calificado de 'niñato', de 'cerdo' y de dejarse a sí mismo y a toda la familia en muy mal lugar: "Me da vergüenza, como hermana, hablar con Jessica", ha dicho Sofía refiriéndose a su cuñada. ES que claro, menudo papelón...

Parece que Yola ha sido el amor platónico de Cristian desde hace años, y ahora que ha tenido la oportunidad de coincidir con ella en un reality no está dispuesto a dejarla pasar: atención si no a las imágenes de ella en bragas dándole un masaje a él en la cama mientras Cristian metía su mano en la entrepierna de la ex superviviente. ¡Ay, Cristian, que las manos van al pan...! Menos mal que su madre y Macarena llegaron para cortarles el rollo, porque si no... cualquiera sabe lo que podría haber pasado.

