¿Os imagináis tener 7 hijos? Más de uno y de una no tendrá que imaginárselo, porque será su día a día, y ese es el caso de la ex gran hermana VIP Verdeliss. La influencer tiene una vida de lo más ajetreada con todos sus retoños, por eso no es de extrañar que cualquier viaje o días libres que tenga sean bienvenidos. Sin embargo, quizá a muchos les cueste pensar en vacaciones con tantos churumbeles, ya que, por mucho que se estire el dinero, no siempre da para todo... pero para Verdeliss eso no es problema ninguno, porque atención a las pedazo de vacaciones que se ha pegado en Punta Umbría en un hotel a todo trapo...

Verdeliss Instagram

Verdeliss Instagram

Se trata del Barceló Punta Umbría Beach Resort, un hotel de cuatro estrellas (y uno de los mejores de esa zona de Andalucía) situado a pocos metros de la playa y con infinidad de comodidades para toda la familia. Vamos, perfecto para Verdeliss y los suyos. Sin embargo, acomodar a 9 personas no es nada fácil, así que aquí viene el 'quid' de la cuestión: ¿Dónde se pueden alojar cómodamente 9 personas?

Verdeliss Instagram

Verdeliss Instagram

Al parecer, el hotel cuenta con una suite llamada 'Doble Familiar comunicada con salón', de unos 80 metros cuadrados, en la que se pueden alojar hasta 7 personas, y cuesta la friolera de ¡400 euros la noche! Teniendo en cuenta que ellos eran 9 y habrán tenido que pagar dos camas supletorias, la broma, sólo en alojamiento, les ha salido por unos 3.000 euros la semana completa, aunque teniendo en cuenta la publicidad que les ha hecho en sus redes sociales ante su más de un millón de seguidores, probablemente las vacaciones les hayan salido mucho más baratas o, directamente, gratis: "Es el segundo año que repetimos porque la capacidad de las habitaciones nos posibilitan estar todos juntos aun siendo familia numerosa, y porque las instalaciones son súper completas (eso de alojarse en un resort y posibilidad pulserita-desahogo-todo-incluido, mola mucho)", decía en su Instagram.

Aún así, no hay más que ver las instalaciones para darse cuenta de que es dinero bien invertido:

