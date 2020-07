Cuando un famoso firma el contrato con 'Supervivientes', las razones suelen ser dos: ganar dinero y perder peso. Quien más aguanta dentro del concurso, suele venir con un figurín, y es lo que le pasó a Ivana Icardi tras 12 semanas de convivencia, que perdió nada menos que 14 kilos. Sin embargo, el efecto rebote en los concursantes si no cuidan su alimentación puede ser bestial, y en pocas semanas recuperar, así, los kilos que perdieron e incluso ganar alguno más... y eso también le ha pasado a la argentina, que, contra todo pronóstico, ¡también ha sido criticada por eso!

Así, Icardi ha respondido dura pero claramente contra los 'haters' que la llaman 'gorda': "Desde que llegué de la isla no he parado de leer comentarios como: 'te tienes que cuidar', 'no engordes', 'que no te pase factura el efecto rebote'...🤯 ¿Les soy sincera? Después de estar 3 meses sin comer todo lo que me apetecía, me fue inevitable llegar y que el cuerpo me pidiera todo eso por lo que moría y no podía comer", ha empezado diciendo, y, aunque ha entonado el 'mea culpa', no tiene remordimientos: "Yo también me he machacado un poco algún día que otro, porque obviamente había quedado con un cuerpo mucho más tonificado y estilizado, y en mes y medio volví a mi cuerpo de siempre (el que no se priva de nada). ¿Que he engordado? Sí: recuperé todos los kilos que perdí y más... pero lo que he disfrutado comiendo no tiene precio", ha añadido feliz.

Aunque su nueva figura dista mucho de poder ser calificada como 'gorda', parece que los 'haters' no descansan, y aunque a Ivana le resbalan las críticas, si ha decidido empezar una vida un poco más sana para que no se le vaya de las manos, sobre todo por salud: "Estoy haciendo un poco de ejercicio, (pero) sin privarme de nada, sólo sin pasarme (sobre todo con lo dulce) 🏃🏼‍♀️. Si con algo me quedo de todo esto es que los extremos no son buenos", ha escrito.

