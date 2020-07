Si pensamos en famosos que estén pasando calamidades económicas, desde luego los que no vendrían a nuestra mente serían los Beckham, y es que a ellos no hay crisis económica que les tumbe. De hecho, como parece que les sobra la pasta, están a punto de hacer un buen desembolso con su hijo mayor, que acaba de anunciar, a sus 21 años, que se casa con su novia, Nicola Peltz, con la que lleva saliendo apenas 9 meses. Sí, parece que a nuestras celebrities más jóvenes les gusta correr... pero claro, él con 21 años y ella con 25, lo raro es que tuvieran ya la vida encarrilada, así que papá David y mamá Victoria les van a hacer un señor regalo por su compromiso...

¿Y de qué se trata? Pues nada menos que de una casa en Londres. El regalo ya en sí es un REGALAZO, pero como es lógico, el mayor de la prole no va a vivir en un pisito de 80 metros cuadrados y un baño, como muchas parejas: ellos ya están mirando un señor apartamento por el este de la ciudad del Támesis, que correrá completamente a cargo de los Beckham. De esta forma, el futbolista y la diseñadora se aseguran de que su retoño no se apoltrona en Nueva York, y así tenerle cerca cada vez que quiera ir a visitarles.



Este, desde luego, es un peligroso precedente para el resto de los hijos de los Beckham, y es que, para evitar favoritismos, seguramente tengan que hacer esto mismo con Romeo (17), Cruz (15) y Harper (9) cuando les toque el momento...

Encantados con su nuera millonaria

Aunque pueda parecer que David y Victoria quieren evitar que Brooklyn y Nicola tengan problemas financieros gastándose sus ahorrillos en una casa, lo cierto es que ninguno de los dos pasa precisamente hambre: él está encauzando su carrera por la fotografía profesional, mientras que ella, además de influencer, es hija del empresario Nelson Peltz, cuya fortuna está estimada en casi 2.000 millones de dólares. Vamos, que un plato en la mesa no les va a faltar. Normal que David y Victoria estén dando palmas con su nueva nuera y sus consuegros (sobre todo teniendo en cuenta que la última novia de Brooklyn, Hana Cross, les salió un poco rana), y apenas les faltó tiempo para dedicarles sendos mensajes en las redes sociales a los jóvenes: "¡Las noticias más emocionantes! No podemos estar más felices porque Brooklyn y Nicola se casan. Os deseamos todo el amor y una vida de felicidad. Os queremos a los dos mucho" escribió la ex Spice Girl. "Felicidades a estas dos bellas personas cuando comienzan este emocionante viaje juntos. Estamos muy felices por vosotros", les dedicó el futbolista.

