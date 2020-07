Sofía Suescun tiene un cuerpazo de escándalo. Eso no lo niega nadie y es hasta comprensible que quiera que o disfrute visualmente todo el mundo. Pero a veces puede que a veces se pase y enseñe más de la cuenta. No es que no nos guste el modelito que eligió para ir a los platós de Telecinco ese día, pero es que lo vemos más para irnos a la cama a dormir o lo que surja.

Pero Sofía no es la única famosa habitual de los platós de televisión que hemos pillado en actitud algo raruna estos días. Su compañera de cadena, Lydia Lozano, nos ha regalado una de sus caras más expresivas.

Pero tranquilos, que tenemos a más personajes conocidos que están esta semana en nuestro 'Horror de la semana'. ¡Sigue leyendo y descubre quiénes!

Sofía Suescun, antes muerta que sencilla

Agencias

Sí, puede parecer que Sofía Suescun, no contenta con presumir de escote y piernas con ese diseño lencero (esta tendencia, a lo mejor, se nos está yendo un poquitín de las manos), trata de ‘sacar pecho’. ¡Noooo! Es que quiere enseñarnos los pendientes.

Lydia Lozano, en boca cerrada...

Agencias

Algunas veces sus compañeros tachan a Lydia Lozano de bocazas. Nosotros no sabemos por qué en ‘Sálvame’ algunos le tienen tanta manía...

Maestro Joao, de culo y contra el viento

Agencias

Los hay que te leen el futuro en la palma de la manos y luego está El Maestro Joao, que lo hace mirando culos. Pues ya sabes, si quieres saber si te va a ir... bien o mal, ¡dale la espalda que está acostumbrado!



Santiago Segura y Florentino Fernández, arriba las manos

Agencias

Es verdad que Santiago Segura tiene cara de ‘nos hacemos unas... partidillas’ pero Florentino Fernández da miedito. Y da igual que ese arma sea de juguete: si le ves corriendo hacia ti con ese careto ¡ni realidad virtual ni leches, huye!

Rafa Nadal, ¡aupa!

Agencias

Uno de los trucos para ser un triunfador como Rafa Nadal es calentar bien, y no sólo para los músculos, sino para el ánimo. Confesad: ¿a que parece que sólo le falta cantar soy un campeón, soy el mejor?

