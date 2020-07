Bea Retamal revela los problemas con su físico: "El verano pasado fue horrible"

¿Cuántas veces hemos dicho que, aunque los famosos nos vendan todo alegría y felicidad en las redes sociales, no es oro todo lo que reluce? La procesión, además de por dentro, va tras las cámaras, y son muchos los que ocultan sus problemas de cara a la galería, como Bea Retamal. La ex superviviente ha tenido épocas más duras y otras menos, pero desde hace años tiene un problema que no consigue controlar: su obsesión con el físico. A pesar de que muchos puedan afirmar que la valenciana tiene un cuerpazo, para ella nunca es suficiente, y así lo ha confesado en una entrevista para Nuria Marín en MTMad.

"Me he obsesionado muchas veces con las dietas y el deporte, aunque ha ido por temporadas. Sobre todo el verano pasado fue horrible. Yo me autoengañaba, porque me decía ‘voy a ganar peso’, pero luego hacía dieta. Fue en el momento en el que me volví a Valencia, lo dejé con mi anterior pareja y me obsesioné con el deporte y la nutrición. Pesaba 49 kilos, pero no creo que fuera culpa de la ruptura. De repente me vi sola y me obsesioné conmigo misma", ha contado.

El verano de 2019 fue un momento de grandes cambios, y no hay más que comparar la imagen superior con la inferior, precisamente de agosto de ese año, donde se la ve mucho más delgada que ahora:

"Invertir tiempo en el gimnasio me hacía sentir bien, y de repente me levantaba a las 8 de la mañana, cuando yo nunca me he levantado a esa hora para eso", ha recordado Bea, una situación que se podría haber complicado con el confinamiento al no poder salir de casa para ir al gimnasio, pero, sorprendentemente, no lo ha llevado nada mal: "El confinamiento ha sido como una montaña rusa: o me ha dado por comer mucho (unas veces lechuga y otras un jabalí si hacía falta), o me ha dado por hacer mucho deporte. Incluso alguna vez me ha dado por levantarme a las 3 de la mañana a comer chocolate y al día siguiente decir ‘de donde salen estos papeles’", ha dicho divertida durante la entrevista.

Por supuesto, su vida amorosa también ha sido motivo de pregunta, y es que su ruptura con Rodri nadie se la esperaba, ya que parecía que todo iba sobre ruedas a excepción del algún problemilla que otro: "La ruptura ahora ya la llevo bien, pero en aquel momento la viví con mucha rabia e impotencia. Todo lo que habíamos vivido bueno, lo convertí en malo. Fui una egoísta. Pero de lo que más me arrepiento es de haberle llamado ‘buscafamas’. Es una cosa que le dolía mucho cuando se lo decía la gente, y yo le apuñalé un poco cuando lo dije", ha recordado. ¿Aceptará Rodri el arrepentimiento?



