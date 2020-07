Kanye West retira su candidatura hacia la Casa Blanca.



El rapero presume de mujer multimillonaria.



Malas noticias para Kanye West y Kim Kardashian. Aunque hace unos días el rapero nos dejaba boquiabiertos tras anunciarse su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, parece que esto ya no se va a hacer realidad. Y es que, según indican informaciones obtenidas por el 'New York Magazine' (NYM), el cantante habría decidido dar marcha atrás a su carrera hacia la Casa Blanca. Vamos que nos quedamos sin ver a Kim Kardashian como Primera Dama del país americano. Pero, ¿cuáles son los motivos reales de la retirada de la candidatura del artista?

Según 'NYM' indica, el rapero habría tomado está decisión de manera repentina, ya que la semana pasada, tal y como asegura el estratega electoral Steve Kramer, al que inicialmente había contratado para ayudarle en su campaña electoral, el equipo de West trabajó todo el fin de semana para formalizar su candidatura ante la Comisión Electoral Feredal (FEC). "Teníamos mucho apoyo para conseguir incluirlo en la papeleta", apuntó Kramer.

Gtres

¿Los motivos de esta decisión? Fuentes cercanas al cantante aseguraron a la revista 'People' que West está pasando por un episodio de bipolaridad, y que tanto su esposa, Kim Kardashian, como sus allegados, estaban preocupados por su salud. "Kanye ha estado bien durante mucho tiempo. En el pasado, ha sufrido episodios maníacos y depresivos relacionados con su trastorno bipolar. Ahora mismo, lo está pasando mal de nuevo", explicó la fuente.

No obstante, habría más... Y es que el anuncio de su retirada hacia la presidencia de Estados Unidos llega justo tras la publicación de una polémica entrevista del músico en la revista 'Forbes', en la que dijo, entre otras muchas cosas, que ya no apoyaba al actual presidente, Donald Trump, a quien había defendido en sus inicios, que sospechaba de una posible vacuna contra la Covid-19 o que el sistema de planificación familiar de EE.UU. es obra de los supremacistas blancos.

