Las Kardashian no dan puntada sin hilo, y la última foto que han colgado ha traído cola. Las hermanas del 'klan' siempre están experimentando con sus looks y poniendo cosas de moda, y es que lo que tocan, automáticamente se convierte en tendencia (y si no que nos lo digan con el amarillo neón que tanto hemos visto, las prendas de látex, el llevar chándal a todas horas, el pelo kilométrico o las gafas de sol 'mini', y todo ello por no hablar de la magia del 'contouring'). Así que ahora que la moda de los años 90 está de plena actualidad otra vez ¿cómo no reencarnar a las míticas Spice Girls?

Pues sí, las que ves en la foto superior no son las originales, aunque cueste creerlo: son Kourtney, Kim, Khloe, Kylie y Kendall, y tal es el parecido con las verdaderas Spice, que hasta Kim ha titulado la foto con 'Spice Girls', porque evidentemete, de izquierda a derecha, podrían ser perfectamente Victoria (la pija), Geri (la pelirroja), Mel B (la 'afro'), Emma (la Barbie) y Mel C (la deportista). ¿¿O no?? Es que vemos la foto ¡y seguimos flipando!

No es la primera vez que lo hacen

Calcar a las Spice no les ha supuesto ninguna complicación, y es que las Kardashian están acostumbradas a los 'disfraces familiares' (aunque esta vez son sus nuevos looks reales, no disfraces). De hecho, ya en 2018 fueron, aunque sólo por una noche (la de Halloween), verdaderos ángeles de Victoria's Secret: la marca hasta les dejó los modelitos con las alas incluidas... aunque para Kendall esto era pan comido, ya que ella si había desfilado de verdad para la firma...

