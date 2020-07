Alonso Caparrós fue al programa de Jordi Anjauma ‘El trono de sensaciones’ en 8Tv. Habían trabajado juntos hacía años en ‘Punto Pelota’. Se notaba que había confianza y el colaborador de 'Sálvame' respondió a todas las preguntas que le hicieron. Al finalizar lo supo: “Voy a llegar a Mediaset y van a estar todos para darme collejas…”



Y no nos extraña porque no dejó títere sin cabeza. Hasta de su padre, con el que ya está reconciliado, habló de lo lindo.

Del Clan de las Campos también habló, pero no precisamente bien de todas. Mientras que de María Teresa decía maravillas, de las hijas y Alejandra, la nieta más mediática no tanto. Más bien les dio algo de cera.

Además, Caparrós también dio su opinión sobre las presentadoras que el programa de su cadena 'Viva la vida' ha tenido y dejó claro que él prefiere a Toñi Moreno para ese formato. Alonso largó pero bien de más compañeros de Mediaset. Corre a tu kiosko para leer la rajada entera.

Pero este tema no es el único que llevamos en nuestra portada de esta semana. En nuestras páginas encontrarás todas las fotos del desmelene que tuvieron Arantxa de Benito y Makoke en su escapada a Ibiza con amigos.

Conocerás el maravilloso jardín de la casa de Paz Padilla y que ella nos ha enseñado. Desde luego, un lujo que envidiamos un poquito para ser sinceros. Y por supuesto, las fotos de la pasión de Jesús Vázquez y su marido durante sus vacaciones tras conocerse que el gallego será presentador de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Corre a tu kiosko a por tu QMD! y disfrutarás de la información de los famosos más entretenida de la semana además de la mejor moda y belleza para estar todavía más guapa.

