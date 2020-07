¿Se te ocurre mejor plan que relajarte con una buena amiga a bordo de un yate por aguas ibicencas? Esto debieron pensar Arantxa de Benito y Makoke la semana pasada cuando hicieron las maletas y se marcharon unos días de relax.

Las dos amigas disfrutaron de las aguas del Meditárreneo y aprovecharon al máximo su escapadita a la isla favorita de las celebrities en verano.

Arantxa eligió un favorecedor bañador blanco y un kaftán verde mientras que Makoke eligió un escueto bikini en marrón de la tienda de ropa Up&Go y que también tiene en color verde como ella misma compartió en su Instagram hace varias semanas.

Las dos demostraron que se puede llegar a los 50 luciendo una impresionante figura: ya quisieran muchas de 30 tener los tipazos de estas dos mujeres.

Además de compartir risas y confidencias, tomaron el sol y pasearon por la cubierta, eso sí, sin separarse de sus móviles. ¿Estaría Arantxa charlando con Jairo, el hombre al que presentaba como su nuevo amor y con el que no la vemos?

Makoke estaría ‘vigilando’ a sus hijos, Javier y Anita, pues desde que terminó su relación con Tony Spina, hace ya seis meses, no la hemos visto con nueva pareja...

Lo que está claro es que las dos amigas se lo pasaron de lo lindo en su escapadita, en la que aprovecharon para disfrutar de los chiringuitos de la isla, comer con amigos y sí, hacerse muchas fotos para sus perfiles de Instagram.

Seguro que a Makoke estos días de desconexión le han venido de lujo tras el sufrimiento de haber perdido a su madre el pasado mayo.

