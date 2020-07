¿Quién es el nuevo novio de Susana Molina?

Hacía mucho que no sabíamos de la vida amorosa de Susana Molina, pero ahora vuelve a ser noticia ¡porque ella misma se ha dejado ver con un chico muy acaramelada! Y no es que la hallamos pillado nosotros por la calle: es que ha sido la propia ex gran hermana la que, en Instagram Stories, salía acariciando y abrazando a un misterioso chico. ¿De quién se trata? Avispada como es, no nos ha permitido ver su cara, tan sólo su pelo y su espalda con una camiseta blanca... y claro, así podría ser cualquiera, pero los rumores son los rumores, y ya estamos atado cabos...

Susana Molina Instagram

Teniendo en cuenta el largo del pelo y el color, perfectamente el chico podría ser Luis Cepeda. Los rumores son cada vez más fuertes en torno a esta pareja, y todo se desató con una bonita felicitación de él a ella el pasado mes de febrero por su cumpleaños. Por aquel entonces no se conocían demasiado, y sin embargo él quiso tener ese detalle con ella. Fuerte, ¿no?

A eso hay que añadir que hace unas semanas, Susana acudió a que una vidente a la que conoce desde hace tiempo le dijo que veía en su futuro cercano un novio. Esto puede chirriar, especialmente cuando ella misma ha dicho que ahora está muy feliz sola y disfrutando de su nuevo pisito de soltera tras su ruptura con Gonzalo Montoya... pero la vida da muchas vueltas y nunca se puede decir 'nunca', y a las pruebas nos remitimos... ¿Estará cuajando la relación de Cepeda con Susana? ¿O se trata de otro chico?

Susana Molina Instagram

